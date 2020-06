Lynk & Co Cyan confirme Thed Björk, Andy Priaulx quitte le WTCR

Thed Björk, 39 ans, a donc été confirmé pour une seconde saison consécutive sur la bannière Cyan Performance Lynk & Co avec laquelle il a terminé la saison 2019 du WTCR au quatrième rang.

“En tant qu’équipe, nous avons fait une excellente saison en 2019, alors que j’espérais une meilleure saison à titre personnel”, a déclaré Björk, champion du monde des voitures de tourisme WTCC de la FIA en 2017. “Gagner le titre par équipe est toujours l’objectif principal pour la saison 2020 et mon objectif personnel est évidemment de jouer le championnat pilotes, de me battre à nouveau pour le titre”.

“Les quelques jours de test que nous avons pu effectuer avant le confinement étaient vraiment prometteurs et m’ont rendu confiant pour la saison à venir.”

Un nouveau pilote à désigner

Björk fera équipe avec un pilote encore non communiqué puisque, dans le même temps, Andy Priaulx a annoncé qu’il renonçait à s’aligner en WTCR en 2020, afin de suivre la carrière de son fils Sebastian, impliqué en course de voitures de sport et en GT cette saison.

Andy Priaulx, Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR Photo de: Alexander Trienitz

"C'était une décision très difficile qui m'a brisé le cœur, mais j'ai souvent pensé à d'autres moyens de réussir dans la vie, même en dehors des voitures, alors j'ai choisi de me consacrer à mon fils Sebastian et à son engagement aux États-Unis", a commenté le triple Champion du monde de WTCC Andy Priaulx, originaire de Guernesey. "Ce n'est pas une vraie retraite, mais je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je ne pourrais pas me consacrer pleinement à Cyan Racing".

En mars dernier, Yvan Muller et Yann Ehrlacher avaient déjà été confirmés dans la première des deux entités Cyan Racing Lynk & Co pour la saison 2020 du WTCR.