Yvan Muller ne baisse pas les bras dans la lutte pour le titre : le Français a remporté la course 1 du FIA WTCR à Macao en battant Norbert Michelisz à l'issue des huit tours au programme durant lesquels, de manière surprenante, aucune voiture de sécurité n'est intervenue.

Sur les 6,12 km du Circuito da Guia, le pilote du Cyan Racing - auteur de la pole position - s'est parfaitement élancé à l'extinction des feux, maintenant sa Lynk & Co 03 devant la Hyundai i30 N de son rival de l'équipe BRC jusqu'au drapeau à damier.

Au départ, la pointe de vitesse de la Lynk & Co a permis à Andy Priaulx de rester troisième, suivi de son coéquipier Yann Ehrlacher, qui a dépassé Kevin Ceccon, tandis que Rob Huff dépassait Thed Björk. Gabriele Tarquini pointait alors huitième devant Frédéric Vervisch et Nicky Catsburg.

Muller n'a pas lâché un millimètre et a finalement remporté une victoire très précieuse dans la lutte pour le titre, devant Michelisz (nouveau leader de la série). L'ancien leader Esteban Guerrieri, parti dernier suite au changement de moteur sur sa Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a préféré jeter l'éponge au sixième tour, dans l'incapacité de remonter dans les points.

Chez Cyan Racing/Performance, tout a été mis en oeuvre pour permettre à Thed Björk de gagner des points, forçant Priaulx et Ehrlacher à s'effacer devant le Suédois pendant la course. Ehrlacher laissait tout d'abord passer Ceccon et Huff pour permettre à Björk de remonter avant que Priaulx ne lâchait un podium par ailleurs mérité pour permettre au Scandinave de gagner une place supplémentaire. En se mettant de côté, le pilote anglais permettait par ailleurs à Ceccon d'hériter de la troisième à deux virages de l'arrivée.

Pour Kevin Ceccon, il s'agissait d'une autre belle performance au volant de l'Alfa Romeo Giulietta Veloce, confirmant son aisance sur les circuits urbains, avec une bonne performance qui l'a vu menacer plusieurs fois les Lynk & Co lors du premier tour.

Huff a terminé quatrième et constitue le meilleur des pilotes du Sébastien Loeb Racing sur Volkswagen Golf GTI, suivi de Björk, Priaulx et un Vervisch, qui a été remarqué par ses dépassements sur l'Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, dépassant Ehrlacher et la Hyundai i30 N de Tarquini entre le 4ème et le 5ème tour.

Tarquini devançait son équipier du BRC-Lukoil, Nicky Catsburg, suivi de la Volkswagen Golf GTI pilotée par Johan Kristoffersson (Sébastien Loeb Racing) et la Cupra pilotée par Aurélien Panis (Comtoyou Racing) et Robert Dahlgren (PWR Racing).

Dans la zone des points, on retrouve la Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et KCMG, pilotées respectivement par Néstor Girolami et Tiago Monteiro, qui devançait un rookie à Macao, Luca Engstler (Hyundai, BRC-Lukoil).

Le virage "Lisboa" a fait, comme d'habitude, plusieurs victimes avec Jean-Karl Vernay (Audi - Leopard), Mikel Azcona (Cupra - PWR Racing), Benjamin Leuchter (Volkswagen - SLR), Ma Qing Hua (Alfa Romeo) et Niels Langeveld (Audi - Comtoyou) ayant terminé leur course à cet endroit.

Au classement des pilotes, Michelisz reprend la tête avec 306 points, devançant Guerrieri qui reste à 288, tandis que Muller monte à 270 et Björk à 259, avec Tarquini cinquième à 200.

Cyan Lynk & Co (529 points), BRC Hyundai N Squadra Corse (506) et ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (486) sont toujours dans une lutte très ouverte entre les équipes.