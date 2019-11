Yvan Muller et Rob Huff sont les auteurs des pole positions lors des deux séances qualificatives du WTCR qui se sont déroulées à Macao, lors de deux séances pleines de surprises entre accidents et erreurs qui ont coûté cher aux pilotes luttant pour le titre.

Q1 : Muller bat Michelisz sur le fil

Muller a signé la pole position de la Course 1 avec un dernier tour fantastique à la fin de la première qualification en battant Norbert Michelisz. Le pilote du Cyan Racing Lynk & Co a signé un chrono de 2'28"661 au volant de sa TCR 03, tombant sous le record du circuit de Guia établi en 2018 par Rob Huff en 2'29"040 et laissant derrière lui le Hongrois qui, à cinq du drapeau à damier avait pris la tête du classement en 2'28" 729. Cependant, Muller a joué en équipe avec Yann Ehrlacher, profitant de son aspiration pour dépasser son rival hongrois sur le fil pour la pole position.

Priaulx a terminé troisième de la séance devant un étonnant Kevin Ceccon sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce du Team Mulsanne-Romeo Ferraris. Ehrlacher complète le Top 5 malgré avoir perdu du temps après un problème technique sur sa Lynk & Co 03, suivi de son équipier Thed Björk.

Septième meilleur chrono pour Huff qui, avec la Volkswagen Golf GTI du Sébastien Loeb Racing, est en quête de son dixième succès à Macao, devant la Hyundai i30 N de Gabriele Tarquini (BRC) et la Volkswagen SLR de Benjamin Leuchter, qui avec la Cupra de Mikel Azcona (PWR Racing) fait partie des meilleurs rookies de Macao.

Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) et Nicky Catsburg (BRC-Lukoil) ont placé leurs Audi RS 3 LMS et Hyundai i30 N respectives en onzième et douzième positions, suivis du leader du championnat, Esteban Guerrieri, dans la Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. L'Argentin, qui a procédé à un changement de moteur, s'élancera cependant du fond de la grille.

14e chrono de cette première qualification pour Robert Dahlgren au volant de la deuxième Cupra du PWR Racing, devant la Honda Civic Type R pilotée par Tiago Monteiro (KCMG) qui complète le Top 15, d'où sont exclus plusieurs pilotes ayant été en vue lors des essais libres comme Johan Kristoffersson (Volkswagen - SLR), Jean-Karl Vernay (Audi - Leopard Racing), Néstor Girolami (Honda - ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) et Ma Qing Hua avec l'autre Alfa Romeo Giulietta Veloce du Team Mulsanne-Romeo Ferraris.

Q2 : Huff impérial, Michelisz au tapis, Guerrieri opportuniste

Lors de la seconde qualification, ce fut au tour de Rob Huff de signer le meilleur temps, et ce en Q1, puis en Q2, devançant à chaque fois la Hyundai de Nick Catsburg. Lors de ce second segment, ce dernier devançait dans un dernier effort Priaulx, Vernay et Kristoffersson, qui se qualifiaient tous pour la Q3 pour y disputer la pole position. La performance de dernière minute de Catsburg repoussait en revanche Yvan Muller hors du top 5, le Français héritant finalement du sixième rang.

Ceccon lui aussi s'était mis en bonne place pour la Q3, mais l'Italien était lui aussi repoussé dans le classement par ses rivaux, et concluait finalement au septième rang devant les Lynk & Co de Björk et Ehrlacher.

Pour le pilote français, il s'agissait tout de même d'une bonne opération puisque ce rang lui permet de s'élancer de la première ligne avec la grille inversée pour la Course 2, aux côtés du leader du championnat Esteban Guerrieri, dixième de la Q2 et en pole pour la Course 2. Une pole opportuniste et très précieuse pour le pilote argentin dans l'optique du championnat.

Car, dans le même temps, Michelisz était piégé en Q2 par l'Audi de Gordon Shedden à l'arrêt sur le circuit, et que le Hongrois percutait par l'arrière après que Guerrieri et l'autre Honda de Tiago Monteiro ont évité de justesse la voiture du pilote écossais. Sans chrono en Q2, Michelisz partira douzième des Courses 2 et 3.

Le premier à prendre la piste en Q3 a été Huff, signait un bon 2'28"538. Catsburg a fait mieux que le pilote anglais dans le secteur 1, mais a perdu du temps par la suite et échouait derrière le pilote britannique, mais devant Kristoffersson, auteur d'un léger contact avec le rail.

Vernay ne parvenait pas à battre Huff pour la pole mais se plaçait deuxième devant le Hollandais et le Suédois. Priaulx était le cinquième et dernier pilote en piste mais échouait à 0,2 seconde du chrono de Huff, qui s'élancera de la pole position pour la Course 3, où il sera aux côtés de son compatriote sur la première ligne, avec Vernay, Catsburg et Kristoffersson derrière lui.

