Course 3 : Priaulx complète le triomphe Lynk & Co à Macao

Priaulx, qui a déjà remporté deux fois la Guia Race grâce en WTCC avec BMW, s'est imposé après avoir dépassé le poleman Rob Huff au départ.

Alors que la Volkswagen du Sébastien Loeb Racing Volkswagen de Huff se montrait plus performante dans le secteur du haut de la ville, Priaulx a réussi à garder l'avantage durant toute l'épreuve en sortant à chaque fois mieux de l'épingle Melco, puis en se montrant plus rapide dans le secteur final des grandes lignes droites le long des quais vers Lisboa.

Huff n'a jamais relâché la pression, comme en témoigne son meilleur chrono en course dans l'avant-dernier tour, mais Priaulx lui répondait en se montrant encore plus rapide sur sa Lynk & Co au tour suivant.

Huff se rapprochait encore dans les deux derniers secteurs du dernier tour, mais Priaulx tenait pour pour remporter sa première victoire en supertourisme mondial en neuf ans, sa premièr en WTCR - empêchant également Huff de remporter une 10ème victoire à Macao.

Jean-Karl Vernay s'était mesuré au départ à Huff et l'équipier de ce dernier, Johan Kristoffersson, s'installant à la troisième place à Lisboa sur son Audi WRT.

Thed Bjork avait pris la cinquième place, mais le Suédois a perdu deux places dans le dernier tour, ce qui a permis à son coéquipier Yvan Muller d'augmenter son capital de points au championnat.

Nicky Catsburg, le pilote du BRC Racing Hyundai, Nicky Catsburg, s'est emparé de la cinquième place après avoir tenu Muller à distance, tandis que la quatrième Lynk & Co, celle de Yann Ehrlacher, a terminé huitième, devant Kevin Ceccon (Mulsanne Alfa Romeo) et Esteban Guerrieri (Munnich Honda).

Norbert Michelisz, le leader du classement, a conclu à la 12e place dans sa Hyundai du BRC Racing. Il compte maintenant neuf points d'avance sur Guerrieri, tandis que Muller est à seulement deux points de la troisième place.

Race results: