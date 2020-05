Comme toutes les autres disciplines, la coupe du monde de supertourisme de la FIA a dû faire face à la crise du coronavirus cette année. Après les nombreuses annulations qui se sont enchaînées depuis le mois d’avril, date initiale du début de saison, Eurosport Events, promoteur du championnat, est en mesure d’annoncer une nouvelle mouture du calendrier.

Ainsi, le WTCR devrait reprendre ses droits les 12 et 13 septembre en Autriche, sur le circuit du Salzburgring, qui accueillera deux courses. Deux semaines plus tard, les concurrents se retrouveront pour deux courses sur la Nordschleife (24-26 septembre) dans le cadre des 24 Heures du Nürburgring (photo).

Initialement prévu en mai, le double tour d’horloge allemand avait été reporté à cette date, mais le WTCR prévoyait à cette époque de se produire en Asie. On retrouvera finalement bel et bien le championnat du côté de l’Eifel en ce début d’automne.

Par la suite, un combiné Slovaquie-Hongrie sera proposé (10-11 octobre et 17-18 octobre), les deux circuits, proches géographiquement, accueillant chacun trois courses.

Le WTCR descendra ensuite en Espagne, sur le complexe de Motorland Aragon, où se disputeront trois manches entre le 31 octobre et le 1er novembre.

La finale du championnat se disputera enfin, et c’est une nouveauté, sur le circuit d’Adria, en Italie, les 14 et 15 novembre. Un circuit qui fera pour l’occasion l’objet de profondes modifications suite à un changement d’équipe dirigeante, et qui présentera plusieurs nouveautés dont un système d’éclairage ultra-performant, qui pourrait accueillir des épreuves en soirée. Il s’agira par ailleurs de la première visite du WTCR en Italie.

“La priorité a toujours été d’organiser le plus grand nombre de courses possible pour protéger le WTCR, protéger les emplois et protéger le sport à un moment où il n’y a pas de visibilité claire quant à l’évolution de la pandémie et aux décisions que prendront les gouvernements », a expliqué François Ribeiro, directeur d’Eurosport Events, le promoteur du WTCR. « S’engager dans des courses en dehors de l’Europe nécessitait des certitudes très incertaines à obtenir”.

“Les épreuves en Asie représentaient 40 % du calendrier initial. Pour que les étapes asiatiques puissent avoir lieu, le fret doit être expédié depuis l’Europe à la fin du mois de juillet. Pour l’instant, il est tout simplement impossible de prévoir quelles restrictions seront encore en place d’ici là, la possibilité d’une seconde vague de COVID-19 étant une considération fondamentale. »

« La pandémie a provoqué des perturbations importantes dans le transport international de marchandises, les programme des vols ont été chamboulés et on ne sait pas clairement quand ces services refonctionneront correctement, quelles restrictions il y aura et nous devons respecter le fait que les mesures de quarantaine resteront en place dans certains pays pendant des mois. Nous devons également nous demander si une course aussi loin de chez soi et les dépenses qu’elle entraîne sont la chose juste et responsable à faire d’un point de vue économique et social. Ensuite, il y a la sécurité et le bien-être de nos participants et des communautés plus larges dans les pays d’Asie que nous devions visiter”.

Calendrier 2020 révisé du WTCR :

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre), 2 courses

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre), 2 courses

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 octobre), 3 courses

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre), 3 courses

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre), 3 courses

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 courses

