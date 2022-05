Les débuts de Loeb en DTM jugés "impressionnants" par son équipier

Sébastien Loeb, neuf fois Champion du monde WRC, a fait sa première apparition en DTM à Portimão le week-end dernier, au volant de la Ferrari 488 GT3 d'AF Corse, en remplacement de Nick Cassidy, absent pour cause de Formule E. Loeb a terminé 16e et 18e des deux courses sur 29 pilotes, dont beaucoup courent régulièrement avec des GT3 depuis des années.

Felipe Fraga a suivi de près les progrès de son coéquipier français depuis le premier shakedown de Red Bull à Spa en mars et a été impressionné par la rapidité avec laquelle il a pu s'adapter à une GT après une carrière passée principalement en rallye.

"Dimanche, il a fait une erreur en qualifs donc ce n'était pas si spécial, mais samedi, c'était une très bonne performance à mon avis", a déclaré le pilote brésilien. "J'ai suivi l'ensemble du processus à Spa lorsque nous sommes allés faire des essais. Si on compare son niveau à Spa et ici, c'est impressionnant. Il n'était qu'à sept dixièmes de la pole samedi."

"Il a fait moins de trois jours d'essais dans la voiture parce qu'il la partageait avec Cassidy quand il était sur la piste. Je suis sûr que si l'un d'entre nous se lançait dans un rallye, ce serait bien pire que sept dixièmes de retard sur la première place. Donc il a du mérite, il est spécial. S'il avait eu plus de temps dans la voiture, plus d'essais, peut-être qu'il serait encore plus devant. C'était un plaisir d'être avec lui."

Sébastien Loeb, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Le point culminant des débuts de Loeb en DTM a donc été la première séance de qualifications du samedi, où il a réalisé un temps à seulement 0"786 du tour de la pole réalisé par Mirko Bortolotti sur la Lamborghini de Grasser Racing. Et ce, bien qu'il ait dû partager sa Ferrari aux couleurs d'AlphaTauri avec Nick Cassidy, le pilote Red Bull pour la saison complète, lors des trois tests, ce qui lui a laissé peu de temps au volant de la voiture.

De plus, les conditions n'étaient pas totalement représentatives lors des deux tests officiels de pré-saison, la course d'Hockenheim ayant été affectée par la pluie et le test de Portimão ayant eu lieu tard dans la soirée par temps froid.

Interrogé sur sa performance en qualifications, Loeb a déclaré à notre site frère Motorsport-Total.com : "J'étais à sept dixièmes de la pole. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça représente 21 positions. Ensuite, pendant la course, j'avais un assez bon rythme. J'ai été capable de rattraper quelques places. J'ai apprécié la course d'hier. C'était assez dur, très chaud dans la voiture."

Loeb a reconnu que l'adaptation au système de freinage antiblocage (ABS) de sa Ferrari GT3 a été particulièrement délicate, affirmant que cela lui a demandé d'adopter un style de pilotage complètement différent. "Cette voiture avec ABS est très différente à piloter", a-t-il expliqué.

"Le style de conduite est très différent de mon pilotage naturel. Je dois donc essayer d'oublier 30 ans de pratique et de changer complètement de style. L'ABS est une très bonne aide, il rend normalement les choses beaucoup plus faciles. Mais vous devez oublier vos automatismes. Et changer votre style de pilotage. Je suis assez habitué à mon style depuis longtemps."

Cassidy devrait également manquer la manche du Norisring en juillet en raison d'un autre conflit avec son programme principal en Formule E, et il pourrait également être absent de l'épreuve de Spa qui tombe le même week-end que la course du Championnat du monde d'Endurance de Fuji. À la question de savoir s'il pourrait faire une autre apparition en DTM cette année, Loeb a répondu : "Nous n'avons pas de plan en ce sens pour le moment. Je ne sais pas. Mais j'ai apprécié ce week-end."