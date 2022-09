Aston Martin sur les traces de Red Bull dans les années 2000 ?

Depuis que la structure a été rachetée par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, en 2018, Aston Martin a pour objectif de devenir à moyen terme une équipe de pointe. Pour y parvenir, une nouvelle usine est en cours de construction à Silverstone et une campagne de recrutement a été lancée. Sur la piste, Fernando Alonso, double Champion du monde, prendra la place de Sebastian Vettel en 2023 ; à l'usine, Dan Fallows a quitté son poste de responsable aérodynamique chez Red Bull pour devenir le nouveau directeur technique d'Aston.

En poste depuis quelques mois, Fallows, qui a connu un succès conséquent avec Red Bull en jouant un rôle clé dans l'obtention des neuf titres mondiaux de la structure (quatre championnats constructeurs et cinq pilotes), voit déjà certaines similitudes entre les premiers pas du taureau rouge en F1 et les travaux en cours chez Aston Martin.

"L'un des moments les plus passionnants de l'aventure Red Bull a été son évolution en partant de Jaguar", a expliqué Fallows dans une interview sur le site d'Aston Martin. "Une petite équipe avec un budget très limité disposait tout d'un coup d'un budget nettement plus important, de plus de ressources et d'un gros renfort technique au sommet de l'organisation."

"Voir l'équipe grandir, faire partie de cette croissance, faire partie du succès, même faire des erreurs en cours de route et apprendre d'elles, c'était incroyablement passionnant. Ce qui se passe chez Aston Martin en ce moment ressemble beaucoup à ce qui s'est passé chez Red Bull à l'époque."

Dan Fallows sur le podium avec Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo pour la victoire de Max Verstappen au GP de Malaisie 2017

Le départ de Fallows pour Aston Martin, qui a donné lieu à un conflit juridique entre les deux équipes l'an passé, a, selon l'intéressé, été motivée par le désir de relever un nouveau défi. "Les moments les plus gratifiants de ma carrière ont été ceux où l'on m'a présenté un défi que j'ai réussi à relever", a-t-il ajouté. "Mais ce n'est pas que le défi, c'est aussi l'opportunité de faire partie de quelque chose passant de modeste à spectaculaire."

"Il y a de grandes ambitions chez Aston Martin, de Lawrence Stroll, au sommet, à l'équipe entière. Donc, c'est incroyablement palpitant d'être invité à rejoindre l'équipe dans son aventure, mais aussi d'avoir les ressources dont je dispose. C'est incroyablement palpitant lorsque quelqu'un vous fait confiance à ce point, lorsqu'il vous dit : 'Voici une équipe de Formule 1, transformez-la en ce que vous voulez, engagez les personnes que vous voulez, dirigez-la comme vous le voulez, faites-en un succès, laissez votre empreinte'."

"J'ai relevé ce défi parce que je pensais que les choses pouvaient être faites différemment. Il ne s'agit pas de faire les choses à la manière de Red Bull, de Mercedes ou de Ferrari. Il s'agit de trouver une meilleure manière, la manière Aston Martin."

Avec Luke Smith