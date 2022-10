La F1 travaille sur un championnat réservé aux jeunes filles

La Formule 1 pourrait avoir deux championnats de support féminins l'an prochain. Alors que W Series, qui a rejoint le programme de la catégorie reine en 2021, est en proie à d'énormes difficultés financières ayant mené à l'annulation des trois dernières courses de la saison 2022, la F1 se prépare à mettre en place un autre championnat de monoplaces exclusivement réservé aux femmes.

Il ne devrait cependant y avoir aucune concurrence entre les deux séries, en raison du type de monoplaces utilisées et de l'âge des participantes.

Contrairement à W Series, qui exploite des Tatuus F3 T-318 répondant à la réglementation FIA de Formule Régionale, il est probable que des monoplaces de Formule 4 soient utilisées pour le nouveau championnat. De plus, alors que la plupart des concurrentes de W Series ont la vingtaine, l'autre catégorie devrait réunir des pilotes beaucoup plus jeunes, afin d'être à la base de la pyramide menant à la F1.

Cela pourrait se confirmer avec la probable implication de l'organisation gérant les championnats F3 et F2 de la FIA et la participation des équipes déjà impliquées dans les deux disciplines. La grille de départ devrait compter, au minimum, une douzaine de voitures. Précisions néanmoins que rien n'a été confirmé par la catégorie reine pour le moment.

"Nous nous engageons à assurer de plus grandes opportunités pour les femmes pilotes talentueuses de progresser et d'atteindre les plus hauts niveaux", a indiqué un porte-parole de la F1, ajoutant que la catégorie reine "fournira plus de détails sur ses projets en temps voulu".

Reste à savoir si W Series parviendra à organiser une quatrième saison l'an prochain. Le championnat, créé dans le but de permettre aux femmes de disposer de meilleures chances pour atteindre la Formule 1, a subi de nombreuses critiques à son lancement, fin 2018. Certaines pilotes avaient notamment reproché le fait d'isoler les femmes au lieu de promouvoir leur inclusion dans des championnats existants.

Malgré trois saisons et l'ajout du championnat au programme de week-end de Grand Prix de la F1, aucune femme ayant piloté en W Series n'a atteint la Formule 3, la Formule 2 ou la Formule 1.

Avec Adam Cooper

