Le Paul Ricard montre l'exemple pour le développement durable

La piste du Castellet fêtera ses 50 ans le 19 avril prochain et souhaite profiter de cet anniversaire pour se tourner vers l'avenir avec succès. Les dirigeants du circuit varois ont choisi de célébrer ce demi-siècle d'existence avec des "clins d'œil et des événements variés" tout en consolidant sa place dans l'univers des sports mécaniques.

Pour l'occasion, un logo éphémère a été créé afin d'accompagner cette année charnière, qui mettra de nouveau en valeur les nombreuses activités proposées sur le circuit. Car au-delà du rendez-vous phare du Grand Prix de France, le Circuit Paul Ricard est aujourd'hui un circuit qui vit en moyenne 300 jours par ans grâce à une importante diversité. "Nous souhaitons vraiment regarder vers le futur même si nous sommes très fiers de notre passé et de notre histoire", promet Stéphane Clair, directeur du circuit Paul Ricard. "Fêter nos 50 ans, c’est nous projeter vers les 50 prochaines années."

Lire aussi : La F1 explique la date du Grand Prix de France

Alors qu'il est question d'avenir, l'implication la plus importante concerne toutefois le développement durable, une cause qu'a embrassée de longue date le circuit et qui se traduit par l'obtention d'une certification 3 étoiles du programme d'accréditation environnementale de la FIA. Derrière ce terme, on retrouve la mise en place concrète de plusieurs mesures et un avis favorable donné au terme d'un audit d'un an mené par l'instance internationale.

"Dès les travaux de rénovation du circuit, au début des années 2000, le site a été pensé pour être durable et en accord avec son environnement", rappelle Stéphane Clair. "Depuis, de nombreuses mesures ont été mises en place : récupération de l’eau de pluie, apivigilance, mesure des émissions sonores 24H/24 et atténuation de ces émissions grâce à la plantation d’arbres et la création d’une butte, recyclage des pneumatiques, tri des canettes et développement d’activités sportives douces."

"Le circuit s’est aussi équipé d’une flotte de véhicules électriques et H2, d’ombrières photovoltaïques, de bornes de recharge électrique pour voiture, et depuis 2018, d’une station de production et distribution d’hydrogène. Le développement durable fait partie de notre identité et cette ambition est partagée par tous nos collaborateurs au quotidien."

"Nous devons nous féliciter de devenir le premier et seul circuit français et le second circuit de F1 au monde à obtenir le plus haut niveau de cette certification environnementale", ajoute Stéphane Clair. "C’est une belle récompense mais ce n’est pas une fin en soi. Il faut poursuivre nos efforts, se montrer encore plus innovants, plus 'concernés' et réfléchir aux améliorations à apporter en cohérence avec les suggestions de la FIA. C’est un engagement quotidien qui se poursuit toujours et encore."