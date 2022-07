Coulthard pour la direction assistée en F2 et F3 afin d'aider les femmes

Les statistiques sont impressionnantes. Une seule femme a atteint l'antichambre de la Formule 1 depuis la création du GP2 en 2005, et il s'agit de Tatiana Calderón, sans le moindre point au compteur lors de la saison 2019 de Formule 2. À l'échelon inférieur, en GP3/F3, elles ont été plus nombreuses, mais sans grande réussite : Alice Powell, Vicky Piria, Carmen Jordá, Samin Gómez, Beitske Visser, Sophia Flörsch et cette même Calderón. Or, en 155 participations à elles sept, elles n'ont marqué que 21 points, dont 20 à l'actif de la Colombienne en trois ans. Powell, elle, s'est illustrée en remportant le championnat britannique de Formule Renault en 2010, mais de tels succès sont bien rares.

À quoi ce manque de réussite est-il dû ? Selon David Coulthard, qui vient de lancer l'initiative More Than Equal avec l'homme d'affaires tchèque Karel Komarek et Hintsa Performance afin d'aider les femmes à atteindre la Formule 1, l'absence de direction assistée en formules de promotion joue un rôle majeur. L'Écossais préconise donc l'arrivée de cette aide au pilotage en FIA F3 et en Formule 2, ce qui calquerait ces championnats sur la catégorie reine du sport automobile.

"Nous avons mené beaucoup de recherches à ce sujet", a déclaré Coulthard à Motorsport.com. "Et toutes les études [de Hintsa Performance] prouvent sans le moindre doute que les champions qu'ils ont soutenus en Formule 1, ainsi que les pilotes qui ont remporté des Grands Prix, ne font physiquement rien qui ne soit pas réalisable par les femmes."

"Il y a des monoplaces qui sont plus difficiles à piloter physiquement que des voitures de Grand Prix. Une Formule 1 génère des forces g énormes sur le cou et les organes internes notamment. Mais tourner le volant à 320 km/h en prenant 4 g n'est pas difficile, parce qu'on a la direction assistée. La Formule 2 ne l'a pas, la Formule 3 non plus. Elles sont incroyablement difficiles à piloter."

Karel Komarek, David Coulthard et Annastiina Hintsa

"Quand j'étais pilote d'essais chez Williams, je ne pouvais pas tourner le volant comme Nigel Mansell. Je n'étais pas assez fort. J'étais donc limité par l'angle de volant que j'arrivais à mettre. Nous devons donc changer, non seulement en contribuant à la formation des talents, mais aussi en changeant de mentalité dans ces formules de promotion, qui avantagent physiquement les hommes musclés, d'une certaine carrure. Mais nous le ferons avec le temps. Si l'on ne fait rien, rien ne change. Nous allons donc changer les choses en faisant quelque chose."

Coulthard et Komarek ont ainsi l'intention d'aborder le sujet avec Stefano Domenicali (PDG de la F1) et Bruno Michel (PDG de la F2 et de la FIA F3). Jamie Chadwick, qui a remporté à deux reprises le championnat de F3 réservé aux femmes qu'est W Series mais n'a toujours pas trouvé le budget pour monter en FIA F3 dans de bonnes conditions, semble être du même avis.

"Pour atteindre la Formule 1, il faut passer par les formules de promotion – la F3 et la F2 – et c'est extrêmement physique", a-t-elle commenté auprès de l'agence de presse Press Association. "La Formule 1 est extrêmement physique, et on ne sait pas précisément de quoi les femmes sont capables dans cette discipline."

"Quand elles ont 15 ou 16 ans et qu'elles passent en sport auto, sans direction assistée et avec de grosses monoplaces lourdes, beaucoup de filles sont en difficulté, même si elles ont eu du succès en karting. Nous aimons à penser que les femmes peuvent réussir – ça ne me dérange pas d'être le cobaye, et je ferai de mon mieux pour explorer les options vers la Formule 1 – mais nous ne le savons pas."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi

Lire aussi : David Coulthard : Pourquoi les femmes pilotes sont plus que nos égales