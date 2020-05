Un coup dur pour les Grands Prix F1 en Grande-Bretagne ?

Un isolement de 14 jours pour les visiteurs étrangers a été annoncé récemment et devrait être imposé à partir du début du mois prochain en Grande-Bretagne. Cependant, dans le même temps, un effort est fait pour relancer les grandes compétitions sportives afin de redémarrer l'activité et de revenir à une certaine normalité.

La F1 a entretenu un dialogue régulier avec le gouvernement britannique, avec l'espoir que les personnes voyageant dans le cadre de la discipline reine soient exemptées d'une telle mesure, d'autant plus qu'elles devraient avoir avec elles la preuve qu'elles ne sont pas infectées, ce qui est l'une des principales conditions pour reprendre les courses, avec des tests réguliers prévus pour les week-ends de GP.

Toutefois, le quotidien britannique The Sun a rapporté lundi soir que des compétitions telles que la F1 et les coupes européennes de football devraient ne bénéficier d'aucune exemption. Le journal a indiqué qu'Oliver Dowdon, le secrétaire d'État britannique chargé du numérique, de la culture, des médias et du sport, avait accepté de soutenir les exemptions, mais que les ministres du département de la santé et du cabinet s'y étaient opposés, ne laissant que les conducteurs de camions et les diplomates dans la catégorie des exemptions de quarantaine.

Une source proche du Premier ministre citée par The Sun a toutefois déclaré : "Une décision finale n'a pas été prise, mais nous voulons que le régime soit solide", tout en ajoutant que les règles seraient réexaminées toutes les trois semaines.

Trois des dix écuries de F1 viennent de l'extérieur du Royaume-Uni. En plus de cela, les écuries de F2, de F3 et de la Porsche Supercup sont également incluses dans la planification d'une reprise. Le patron de Silverstone, Stuart Pringle, a reconnu que les restrictions de voyage étaient l'un des principaux obstacles auxquels le sport serait confronté dans sa volonté de lancer sa saison 2020.

"Ça concerne des équipes étrangères qui viennent au Royaume-Uni, mais aussi des équipes britanniques qui font des allers-retours entre leurs bases", a-t-il déclaré pour Sky F1. "Oui, il va être beaucoup plus facile pour 70% des équipes de participer à cette course que pour d'autres, mais il y en a encore 30% qui ne sont pas basées dans la 'Motorsport Valley' ici dans le Northamptonshire."

"Il faut donc des solutions solides et des solutions qui répondent non seulement aux exigences de ce pays, mais aussi à celles des autres pays du championnat, car il n'y aura pas de championnat si le seul endroit où la F1 peut courir est la Grande-Bretagne. Il doit y avoir une solution globale qui fonctionne pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, je sais que tout le monde souhaite trouver une solution viable et qu'il reste encore un peu de temps. J'ai l'espoir que ces solutions soient trouvées."

