Le GP d'Azerbaïdjan F1 en streaming live sur Motorsport.com

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité et exceptionnellement en clair, nous vous proposerons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, huitième manche de la saison 2022 du Championnat du monde FIA, disputé sur le circuit urbain de Bakou.

Diffuseur de la F1 depuis 2013 en France, Canal+ a choisi de procéder à cette diffusion par le biais de sa chaîne premium mais en l'ouvrant à un plus large public avec cette programmation en clair ce dimanche 12 juin à partir de 12h55.

C'est cette diffusion, qui sera accessible gratuitement (en lieu et place de notre live texte habituel) sur notre site aux visiteurs situés sur le territoire français, comme nous vous l'avions proposé à l'occasion du Grand Prix de France l'an passé. La course sera commentée par l'habituel duo composé de Julien Fébreau et du Champion du monde 1997 Jacques Villeneuve.

La manche de Bakou sera particulièrement intéressante à suivre car, 15 jours après Monaco, Charles Leclerc aura à cœur de se relancer et de se relever de sa déception. Dans le même temps, les yeux seront tournés vers le clan Red Bull où la dynamique interne semble en ce moment en faveur d'un Sergio Pérez étonnamment plus à l'aise que Max Verstappen au volant de la RB18. Le Mexicain, vainqueur en Principauté, est en effet revenu à 15 unités du leader du championnat.

Le peloton, dans lequel semble être engluées les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, promet d'être serré avec une belle forme d'ores et déjà affichée par Alpine, AlphaTauri et McLaren.

En bref, un rendez-vous à ne pas manquer ! En attendant, restez connecté sur Motorsport.com pour ne rien manquer des actualités, des premières séances et des déclarations lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais également des 24 Heures du Mans qui seront, elles, suivies en live texte par notre équipe sur place.