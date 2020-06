Le GP d'Italie confirmé pour 2020 et prolongé jusqu'en 2025

L'an passé, juste avant le Grand Prix d'Italie, un nouveau contrat avait été annoncé pour l'organisation de l'épreuve à Monza jusqu'en 2024, mettant ainsi fin à un long feuilleton sur le maintien ou non de la course. Désormais, la course est liée à la discipline reine jusqu'en 2025, a-t-on appris ce lundi.

Le moment de l'annonce de cette année supplémentaire laisse à penser que cette extension est intervenue dans le cadre des récentes négociations en vue d'un GP 2020 à huis clos, qui se tiendra le 6 septembre comme vous l'avait rapporté Motorsport.com. La Formule 1 doit confirmer ce mardi le calendrier de la première partie de saison, qui se déroulera en Europe. Le Grand Prix d'Italie est donc attendu, comme prévu initialement, début septembre, en tant que dernière manche d'une tournée de deux mois et huit courses sur le Vieux Continent.

Le maire de Monza, Dario Allevi, a déclaré qu'il avait été informé de la prolongation de l'accord par le président de l'Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, lorsque ce dernier l'a appelé pour confirmer les détails de l'événement de cette année.

"Alors que de nombreux circuits ont dû abandonner à cause de l'urgence sanitaire, Monza sera là, mais à huis clos", a déclaré Allevi lors d'un point-presse. "Et la Formule 1 a décidé de prolonger d'un an le contrat, qui vient d'être signé, avec notre circuit. Les voitures de course continueront à rouler dans le Temple de la vitesse jusqu'en 2025 au moins."