Brackley en ébullition pour corriger le tir avec la Mercedes W14

Après deux Grands Prix et un constat de manque de compétitivité sans appel, Mercedes est en pleine remise en question dans tous les domaines qui touchent à sa monoplace 2023. L'écurie allemande ne laisse rien au hasard dans son usine de Brackley et, bien que le défi soit de taille, a l'ambition de trouver des solutions pour faire de la W14 une machine disposée à lutter aux avant-postes.

À Djeddah, les difficultés de la firme à l'étoile se sont confirmées, en dépit de quelques progrès constatés. Sur le plan comptable, George Russell (quatrième) et Lewis Hamilton (cinquième) ont ramené des points précieux qui permettent à Mercedes de pointer au troisième rang du championnat constructeurs, à égalité avec Aston Martin. Néanmoins, le concept de la monoplace noire demeure l'objet de toutes les attentions des ingénieurs de Brackley, même si la signification même de ce terme "varie d'une personne à l'autre" selon le directeur technique Mike Elliott.

"Après Bahreïn, on a dû accepter que l'on n'était pas là où on voulait être", admet-il avant de détailler les travaux en cours. "On a dû examiner tous les éléments qui composent notre voiture et déterminer ce que l'on pourrait faire différemment, comment être plus performant, car il y a un écart significatif à combler avec les premières places. Les ingénieurs étudient l'aérodynamique, ils étudient la forme de la voiture, des choses comme la géométrie des pontons, la géométrie du plancher. Est-on passé à côté d'une astuce ? Mais on s'intéresse également aux simulations : cible-t-on les bonnes choses, pousse-t-on l'aérodynamique dans la bonne direction ? On étudie les réglages de la voiture. Est-ce qu'il y a des choses qui nous échappent ?"

"On cherche ce que l'on peut apporter de plus à la voiture et qui va améliorer la performance, en le faisant aussi vite que possible car on veut revenir aux avant-postes. On veut se battre devant et la seule manière d'y parvenir est d'accepter que l'on n'est pas dans la situation voulue et de nous battre en travaillant très dur pour y revenir."

On commence déjà à voir certains des développements qui nous permettront de revenir dans la lutte pour le titre. Mike Elliott, directeur technique

Car pour Mercedes, le début de saison "a été une véritable déception pour toute l'équipe" après avoir découvert que la W14 ne permettait pas de faire oublier le morne exercice 2022 de sa devancière. "Mais il faut s'en sortir et transformer ça en atout en se demandant quoi faire pour y remédier", insiste Mike Elliott, qui vante une ambiance studieuse et optimiste dans les murs de Brackley : "À l'usine, il y a énormément d'énergie, beaucoup de travail en cours, on commence déjà à voir certains des développements qui nous permettront de revenir dans la lutte pour le titre. Tout ce que l'on peut faire, c'est continuer à redoubler d'efforts, et je suis en fait ravi de l'attitude de l'équipe."

Des développements déjà dans les tuyaux mais qui doivent suivre leur cours sans brûler les étapes, le tout dans un contexte de plafonnement budgétaire et avec pour seule certitude finale le test sur piste permettant de vérifier la bonne corrélation ou non entre réalité et simulations.

"Notre objectif principal pour le moment est de continuer à apprendre", prévient Mike Elliott en évoquant le prochain rendez-vous, la semaine prochaine à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. "On n'a fait que deux Grands Prix, il est vraiment difficile de dégager des tendances. On se concentre vraiment sur le fait de déterminer la manière de continuer à avancer. [À Melbourne] on espère faire un nouveau petit pas en avant, être un peu plus compétitif, trouver l'apprentissage qui nous aidera à progresser sur le long terme."

