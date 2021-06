Montoya : Mercedes doit vite trancher pour soulager Bottas

Le contrat liant Valtteri Bottas à Mercedes prendra fin à la clôture de la saison 2021 de Formule 1. Depuis le début de l'année, le Finlandais subit une intense pression en devant redoubler d'efforts pour lutter contre Red Bull au championnat tout en convainquant son employeur de le préférer à George Russell, membre du programme junior de la marque à l'étoile et ayant passé ses trois dernières saisons chez Williams.

Néanmoins, Mercedes a fait savoir que sa décision concernant son duo de pilotes pour la saison 2022 ne sera pas précipitée, ce qui laisse Bottas dans le flou autour de son avenir en F1. Habituellement très calme, Bottas a perdu ses nerfs au GP de France lorsque Mercedes s'est entêté à privilégier une stratégie à arrêt unique. Après sept courses, le pilote finlandais occupe actuellement la cinquième place du classement général avec 59 points, environ la moitié du total de son coéquipier Lewis Hamilton (119).

Pour mettre fin à la méforme de Bottas, Juan Pablo Montoya pousse Mercedes à agir rapidement. Selon l'ancien pilote de F1 et double vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis, une décision de l'équipe, qu'elle aille en faveur du Finlandais ou non, aiderait à améliorer les relations en interne et les performances sur la piste.

"Si [Mercedes] allait voir [Bottas] pour lui dire qu'il allait être conservé ou non, je pense que ça irait beaucoup mieux pour lui", a-t-il indiqué à Motorsport TV Live. "Peu importe ce que l'équipe décide de faire, il faut le faire rapidement. Parce qu'en ce moment, [Bottas] est dans une très mauvaise situation. On ne lui dit rien d'autre que de continuer à faire le travail, et s'il est fait correctement, il aura peut-être une place. C'est la pire situation dans laquelle on puisse se trouver, parce que l'on veut aller aussi vite que possible mais on ne veut pas faire d'erreur."

"Cette combinaison est terrible car la pression de se planter semaine après semaine augmente. Et quand les choses ne vont pas bien, la relation avec l'équipe n'est pas la meilleure non plus. De toute façon, qu'ils poursuivent avec lui ou pas, je pense que la pression disparaitra."

George Russell est également en fin de contrat avec Williams, ce qui permettrait à Mercedes de lui donner une promotion dès l'an prochain. Le pilote britannique a impressionné tout au long de ses premières années en catégorie reine, malgré les difficultés rencontrées par son équipe, et a montré sa valeur au volant d'une Mercedes au GP de Sakhir 2020, lorsque Lewis Hamilton a été mis sur la touche pour un test positif au COVID-19.

Selon Montoya, Russell est "le choix évident" pour remplacer Bottas. Cependant, le Colombien est curieux de voir quelles seront les performances du pilote Williams face à Hamilton. "Je pense que le travail de [Russell au GP de Sakhir] était exceptionnel", a-t-il déclaré. "Nous verrons ce qui se passera lorsque Russell devra se mesurer à Lewis. Il pourrait être très bon aux essais, comme Bottas, mais être battu de 20 à 30 secondes lors de la course. Comment Russell réagira à ça ? S'il parvient à bien réagir et à surmonter ça, il aura la clé du succès."

