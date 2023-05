Les notes du Grand Prix de Monaco 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Même lorsque sa voiture ne roule pas sur un circuit mettant en valeur ses (nombreuses) qualités, Max Verstappen est toujours au rendez-vous. À Monaco, le Néerlandais a une nouvelle fois montré l'étendue de son talent en signant une pole position aussi surprenante que magnifique et en s'envolant vers la victoire le lendemain. Sans aucun doute, sa performance en qualifications va rester longtemps dans les mémoires. Comment est-il parvenu à gagner deux dixièmes en quelques virages ? Tout simplement en allant au-delà de la limite, au point où il était impossible de glisser ne serait-ce qu'une feuille de papier entre ses roues et les rails dans tout le troisième secteur... Outre sa performance du samedi, celle du dimanche est également impressionnante. Chaussé de pneus mediums lors des 56 premiers tours de course, Verstappen n'a vu personne être en mesure de tenir son rythme. Même l'arrivée soudaine de la pluie n'a pas pu freiner la marche en avant du Néerlandais, qui profite d'ailleurs de ce week-end parfait pour décocher un coup à son coéquipier, représentant pour l'instant l'unique obstacle sur sa route vers un troisième titre.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Le bonnet d'âne pour Sergio Pérez

Note : 1

En parlant du loup, Sergio Pérez a énormément déçu ce week-end. Grand vainqueur de l'édition 2022, le Mexicain a connu l'enfer cette année. Moins véloce que son coéquipier aux essais, il a commis une erreur impardonnable en percutant le rail. Même les meilleurs pilotes ont connu des accidents à Monaco, cependant Pérez a fauté en début de Q1, alors qu'il était détenteur du deuxième chrono et était donc loin d'être menacé par l'élimination. Condamné à partir 20e sur la grille, la remontée était difficile voire impossible compte tenu des dimensions absurdes des F1 d'aujourd'hui. Déjà abattu par sa faute le samedi, Pérez a perdu le peu de nerfs qui lui restaient en butant sur le trafic et en voyant Verstappen lui prendre un tour avant même le cap de la mi-course. Auteur de plusieurs contacts avec ses adversaires d'un jour, Pérez a définitivement pris l'eau au moment où la pluie est tombée, avec plusieurs fautes assez rares pour un pilote de ce calibre. Heureusement pour lui, un autre Grand Prix aura lieu dès le week-end suivant mais il sera difficile de se relever après une telle prestation, d'autant plus que Verstappen commence à prendre le large au championnat.

La Red Bull Racing RB19 de Sergio Perez transportée hors du circuit par une grue

Fernando Alonso

Note : 10

Réglé comme une horloge, Alonso est monté sur son cinquième podium en six courses cette saison. L'Espagnol aurait même pu créer l'exploit en décrochant la pole position en qualifications, c'était sans compter un Verstappen survolté. Malgré tout, la prestation du vétéran laisse bouche-bée compte tenu de l'écart de performance entre Aston Martin et Red Bull, certes minime en Principauté mais pas inexistant. En course, Alonso a été une belle épine dans le pied de Verstappen en le poussant à rester avec ses pneus mediums pendant 56 tours. Il n'y a pas de regret à avoir avec ses deux arrêts en deux tours, le retard sur Verstappen était bien trop important pour être comblé avec un seul arrêt, même avec un timing parfait.

Esteban Ocon

Note : 10

C'est un nom que l'on attendait pas à voir aussi haut au classement, mais Esteban Ocon semble toujours répondre présent lorsque les courses s'emballent ! Quatrième des qualifications, au mérite, le Français a bénéficié de la pénalité de Charles Leclerc pour gagner une position et ainsi longtemps évoluer dans le top 3. Résistant magnifique face à la pression de Carlos Sainz, Ocon a gardé son sang-froid jusqu'au bout malgré la fin de course difficile et a non seulement offert à Alpine son premier podium depuis deux ans mais aussi à la France son premier podium en Principauté depuis la victoire d'Olivier Panis en 1996 !

Esteban Ocon, Alpine F1 Team fête sa troisième place avec Pierre Gasly, Alpine F1 Team, et Laurent Rossi, PDG Alpine

Lewis Hamilton

Note : 8

Plus souvent en difficulté à Monaco qu'aux avant-postes ces dernières années, Lewis Hamilton est parvenu à réaliser une bonne prestation cette année. Au volant d'une Mercedes remaniée, le Britannique a mené l'assaut allemand en dépit d'un crash en EL3 et d'un flirt accentué avec l'élimination en Q1 et en Q2 et séparait les pilotes Ferrari en première partie de course. Toujours habile sous la pluie, il a capitalisé sur le chaos pour passer devant Sainz et mettre la pression sur Ocon jusqu'au bout.

George Russell

Note : 4

Avec trois places gagnées, Russell a réalisé l'une des meilleures remontées de la course. Mais si l'on regarde de plus près le week-end du Britannique, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Premièrement, Hamilton l'a surclassé des essais à la course. Ensuite, il a laissé filé une opportunité dorée à l'arrivée de la pluie en fonçant dans l'échappatoire alors qu'il avait quitté les stands devant Ocon et Hamilton. Un retour en piste maladroit, sous le nez de Pérez, lui a valu une pénalité (un peu sévère car le Mexicain était lui aussi à la dérive) qui n'a finalement eu aucune conséquence sur son classement final. Enfin, le costume de stratège qu'il a tenté d'enfiler, en demandant des consignes d'équipe pour tenter de passer devant Ocon, nous a fait rire nerveusement.

Charles Leclerc

Note : 7

Décidemment, Leclerc n'est pas verni à domicile. Dans la lutte pour la pole position, le Monégasque a dû s'incliner face à Alonso et Verstappen, non sans écoper d'une pénalité au passage en raison du manque de réactivité de son équipe sur le trafic. Relégué en sixième position, Leclerc n'avait plus grand-chose à espérer compte tenu de la difficulté à dépasser. Si la pluie lui a permis de se hisser devant son coéquipier, Russell a pu le dépasser avec une meilleure stratégie, et Pierre Gasly a manqué de le surprendre également.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Pierre Gasly

Note : 8

La septième place de Gasly passe évidemment inaperçue compte tenu du podium d'Ocon mais le Français a bouclé un bon week-end. Moins à l'aise que son coéquipier en qualifications, il s'est retrouvé du mauvais côté du groupe se battant pour la première ligne. Un changement de pneus slicks une demi-douzaine de tours avant l'arrivée de la pluie le prive d'un meilleur résultat.

Carlos Sainz

Note : 4

D'un côté, la frustration de Carlos Sainz peut se comprendre lorsque Ferrari semble dévier de la stratégie convenue avant le départ ; de l'autre, celle-ci a pris le dessus sur son pilotage, ce qui n'est jamais une bonne chose. Sa tentative de dépassement presque désespérée sur Ocon en début de course a endommagé son aileron avant et donc réduit sa performance, et sa sortie de route sous la pluie l'a potentiellement privé du podium et obligé à attendre derrière Leclerc au moment de chausser les intermédiaires.

Lando Norris

Note : 6

Lando Norris aurait pu espérer mieux. Dans le coup ce week-end, ce qui tranche avec le week-end catastrophique de Miami, le pilote McLaren s'est mis en difficulté avec un flirt avec les barrières qui a failli l'éliminer en Q2. Grâce à l'excellent travail des mécaniciens McLaren, Norris a pu disputer une partie de la Q3 mais est tombé sur un Leclerc au ralenti dans son tour rapide. Dixième sur la grille, il a dû suivre Tsunoda et voir les Alpine, Mercedes et Ferrari prendre la poudre d'escampette. Au moins, il ramène des points.

Lando Norris, McLaren MCL60

Oscar Piastri

Note : 6

Piastri a été moins fringant que Norris en Principauté mais grâce à la Q3 manquée de son coéquipier, il a pu s'élancer à ses côtés et rester dans son sillage. Son adresse avec des slicks sur un circuit détrempée a été récompensée par un point.

Valtteri Bottas

Note : 7

Pas de top 10 pour Bottas mais compte tenu des piètres performances d'Alfa Romeo jusqu'à présent, cela n'est pas étonnant. Ce qui surprend, en revanche, c'est à quel point le Finlandais était proche du milieu de grille ce week-end.

Nyck de Vries

Note : 3

Nouvelle course anonyme de Nyck de Vries. On pourrait croire que le Néerlandais a bien performé avec cette 12e place (son meilleur résultat de la saison) mais il a été dominé par son coéquipier Yuki Tsunoda tout au long du week-end, et même durant une bonne partie de la course.

Zhou Guanyu

Note : 4

Contrairement à Bottas, Zhou n'a pas passé un bon week-end en Principauté. Dix-neuvième sur la grille, treizième à l'arrivée, de petites erreurs ici et là... et c'est tout.

Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Alexander Albon

Note : 5

Albon a fait ce qu'il a pu avec le matériel à disposition. Le Thaïlandais a pu se hisser en Q2 et aurait potentiellement pu capitaliser sur la fin de course chaotique sans un arrêt au stand en début de course, la faute à une dégradation avancée de ses gommes mediums.

Yuki Tsunoda

Note : 8

Yuki Tsunoda continue de se bonifier avec le temps. Capable de hisser sa modeste AlphaTauri en Q3, il a longtemps contenu les pilotes McLaren avant de craquer en fin de course, selon lui en raison de problèmes de frein. Une fois sorti du top 10, le Japonais s'est effondré avec une dégringolade jusqu'à la 15e place mais sa performance n'est certainement pas passée inaperçue.

Nico Hülkenberg

Note : 3

La course de Hülkenberg s'est compliquée dès le premier tour, avec un plongeon à Mirabeau qui a endommagé son aileron avant et entraîné une pénalité, puis une série de contacts à l'épingle qui n'ont pas dû faire du bien à la voiture. Dans les stands à la fin de cette même boucle, l'Allemand n'avait plus grand-chose à espérer compte tenu du rythme de sa Haas.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant

Note : 2

Une première à Monaco mouvementée pour Sargeant. Victime de l'abordage cavalier de Hülkenberg au départ, l'Américain a un temps contenu un train dans lequel Pérez s'était raccroché avant de sombrer en raison de la dégradation avancée de ses pneus. Le #2 a complètement disparu des radars après cela.

Kevin Magnussen

Note : 4

Lui aussi chahuté dans le peloton, Magnussen a été victime de la trop longue attente de son équipe au moment de l'averse. Son tour de rentrée au stand, pour finalement chausser des pneus pluie inadaptés, a été chronométré en 3'12"063.

Lance Stroll

Note : 1

Éliminé en Q2 quand Alonso se battait pour le meilleur temps, auteur d'une étrange tentative de dépassement par l'extérieur à l'épingle au premier tour (qui a évidemment résulté en un accrochage), Lance Stroll devait prier pour que le supplice s'achève le plus vite possible. Les dieux de la F1 l'ont écouté avec un abandon au 56e tour après une partie de billard contre les rails.