La plateau 2021 complet de la Formule 1

Il aura finalement fallu attendre le mois de février pour connaître avec certitude les 20 pilotes qui formeront la grille de départ de la première épreuve de la saison 2021 de F1, en mars. Un peu plus d'un mois avant les essais hivernaux de Bahreïn, Mercedes a en effet annoncé que Lewis Hamilton courrait bien sous ses couleurs, leur collaboration ayant été prolongée d'une année.

La précédente annonce datait du mois de décembre dernier, lorsque Red Bull avait confirmé que Sergio Pérez ferait équipe aux côtés de Max Verstappen pour la campagne à venir. Le duo de la marque autrichienne est d'ailleurs l'un des sept line-ups partiellement ou totalement renouvelés que comptera la grille par rapport à la saison 2020.

Haas F1 Team connaîtra à ce titre le changement le plus important puisqu'en plus d'accueillir deux nouveaux pilotes en lieu et place de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, il s'agira de deux rookies, le Champion F2 Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Chez les six autres équipes dont les pilotes évoluent, il n'y aura qu'un seul changement.

Les arrivées les plus notables sont bien entendu celles des multiples Champions du monde que sont Sebastian Vettel chez Aston Martin et Fernando Alonso chez Alpine. Pour le premier, cette signature en sein d'un nouveau constructeur se fait suite à la fin de son contrat chez Ferrari alors que pour le second, il s'agit d'un retour en discipline reine après deux ans sans y rouler. Dans les deux cas, les équipes qu'ils rejoignent changent d'identité, même si elles restent foncièrement les mêmes structures.

Au contraire, trois équipes conservent leur duo 2020, à savoir Mercedes qui alignera pour la cinquième saison consécutive Hamilton et Valtteri Bottas, Alfa Romeo qui maintient sa confiance à Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi et Williams qui en fait de même avec George Russell et Nicholas Latifi.

La grille 2021 complète :

Écurie Motoriste Pilotes Mercedes Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Red Bull Honda Max Verstappen

Sergio Pérez

McLaren Mercedes Daniel Ricciardo

Lando Norris

Aston Martin Mercedes Lance Stroll Sebastian Vettel

Alpine Renault Esteban Ocon

Fernando Alonso

Ferrari Ferrari Charles Leclerc

Carlos Sainz

AlphaTauri Honda Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen

Antonio Giovinazzi

Haas Ferrari Mick Schumacher

Nikita Mazepin

Williams Mercedes George Russell

Nicholas Latifi



