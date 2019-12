Les équipes ont unanimement rejeté les pneus 2020

En dépit d'un important travail mené par Pirelli et les équipes sur les pneus 2020 mais suite aux critiques adressées par les acteurs de la discipline envers les enveloppes testées à Austin puis Abu Dhabi, un vote a été organisé par la FIA, en application de l'article 12.6.1 du Règlement Technique, pour savoir s'il fallait abandonner l'introduction du produit prévu pour 2020 et, le cas échéant, maintenir celui de 2019.

Lire aussi : Le plateau 2020 complet du MotoGP

Le résultat a été sans appel puisque les pneus 2019 ont été maintenus à l'unanimité par les dix écuries. "La FIA tient à remercier Pirelli et toutes les équipes pour leur travail et leur collaboration afin d'améliorer les pneus pour la saison 2020 et au-delà. Dans tous les cas, les leçons apprises seront d'une valeur inestimable pour l'amélioration des pneus à l'avenir", ajoute le court communiqué publié sur le site de la fédération.

Cette situation, qui résulte en partie d'une modification tardive de la lettre d'objectifs adressée à Pirelli pendant le processus de conception des pneus, est inédite et va amener des questionnements sur l'utilisation de pneus dont le design a été conçu en partie sur des monoplaces 2018 modifiées pour résister aux contraintes de voitures 2019, et qui doivent désormais composer avec de nouvelles contraintes provenant des F1 version 2020.