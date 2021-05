Lewis Hamilton, en pole, et son équipier Valtteri Bottas, troisième, s'élanceront en gommes tendres pour le départ du Grand Prix d'Espagne. Une situation assez étonnante au vu du potentiel des pneus mediums et surtout de leur résistance plus importante sur une piste qui est particulièrement exigeante.

De plus, les Flèches d'Ébène font souvent ce choix pour disposer d'une plus grande ouverture stratégique en course, tout comme Max Verstappen pour Red Bull. Toutefois, cette fois-ci, l'ensemble du top 10 partira bien avec les pneus à bandes rouges, tout comme en 2020.

Expliquant ce choix après les qualifications, Bottas a expliqué que cette stratégie était dictée par la nature du tracé de Barcelone, peu propice aux dépassements, mais également par le manque d'adhérence des pneus mediums sur la phase de départ. "Ici, la position de piste est très importante, donc c'est juste ne pas vouloir perdre de terrain au départ, c'est la chose principale."

"Il y a 600 mètres jusqu'au virage 1", a ajouté Hamilton, "donc avec six mètres de différence [en adhérence au moment de l'envol] entre les pneus, il n'y a pas d'avantage. Surtout, si vous parvenez à être devant avec le medium et que la voiture derrière est en tendre, par exemple, et qu'ils s'arrêtent, [votre équipe va] quand même vous faire rentrer. Vous n'avez donc pas le bénéfice [de la durée de vie plus importante des mediums] et vous donnez juste une opportunité supplémentaire [de vous dépasser]. Voilà pourquoi."

Verstappen a expliqué pour sa part qu'en dépit du peloton resserré, Red Bull "aurait pu facilement se qualifier" en medium tout en estimant qu'il n'était pas "nécessaire de le faire".

Le Néerlandais a aussi justifié son choix de dépasser plusieurs voitures lors de son dernier tour de préparation en Q3, jugeant que cela n'avait pas eu d'impact sur le fait qu'il n'avait pas pu améliorer sa marque (comme Hamilton et Bottas) pour aller chercher la pole : "Je ne voulais juste pas être à l'arrière du train."

"J'ai vu en sortant du garage qu'il y avait sept voitures devant moi, et je sais bien sûr par expérience que soudainement au virage 10 vous devez presque vous arrêter, et je ne le voulais pas. Donc, je les ai dépassés et la température de mes pneus était encore bonne quand j'ai commencé mon tour [final]. Je ne voulais simplement pas me retrouver dans une situation où les gens veulent vous dépasser dans les deux derniers virages ou autre."

