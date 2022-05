Le programme du GP de Monaco F1

Pour la 68e fois de son Histoire, la Formule 1 se rend à Monaco pour son historique Grand Prix dans les rues de la Principauté. C'est le deuxième tracé le plus visité dans l'Histoire de F1.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.



Infos

Tracé emblématique du calendrier du Championnat du monde de F1, Monaco a accueilli la discipline reine dès 1950, avant d'y revenir en 1955. La Principauté a ensuite été le théâtre du GP de Monaco sans discontinuer jusqu'en 2019. En 2020, l'épreuve n'a pas lieu, pour la première fois depuis 1954, en raison de la pandémie de COVID-19.

Longue de 3,337 km et composée de 19 virages, la piste de Monte-Carlo est sans nul doute la plus prestigieuse de la Formule 1. Elle est aussi l'une des plus piégeuses puisque la course est disputée entre les fameux rails qui longent l'étroit tracé où s'enchainent les virages tous plus célèbres les uns que les autres. C'est évidemment un circuit qui privilégie le très fort appui et dégrade peu les pneus.

En course, il faut boucler 78 tours, pour une distance totale de 260,286 km (c'est le seul circuit où la distance de 305 km n'est pas atteinte).

Les records