Ricciardo "soulagé" de la façon dont s'est terminée l'aventure McLaren

Il y a une semaine, l'aventure de Daniel Ricciardo chez McLaren s'achevait après une neuvième position lors de l'ultime manche de la saison 2022, à Abu Dhabi, en résistant notamment à Sebastian Vettel dans les derniers tours. L'Australien signait ainsi une bonne performance après un départ depuis la 13e place sur la grille, à cause de sa pénalité pour l'incident avec Kevin Magnussen au Brésil.

Annoncé cette semaine comme réserviste pour Red Bull Racing la saison prochaine, Ricciardo a ainsi bouclé deux années au sein de la formation de Woking qui n'auront pas été à la hauteur des attentes, bien que marquées par la victoire de l'an passé à Monza. "Je suis heureux, je suis aussi soulagé que la saison se soit terminée comme ça et non comme la course du Brésil", a-t-il déclaré à propos de sa dernière sortie avec McLaren.

"Je pense que franchir le drapeau à damier, finir dans les points, ça m'a juste permis d'être un peu plus en paix avec la façon dont cette année s'est terminée. Et, bien sûr, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc si cela devait être ma toute dernière course, au moins je peux dire que j'ai eu une belle petite bataille avec Vettel à la fin, et je me sens un peu plus satisfait de ma performance. Donc pour ça, je suis soulagé."

Daniel Ricciardo, McLaren

"J'ai essayé de ne pas être trop émotif, honnêtement. Parce que ce n'est pas quelque chose de sûr [qu'il s'agissait de la dernière course en F1]. Peut-être que ça l'était, peut-être que ça ne l'était pas. Je ne voulais pas être submergé par les émotions, la nostalgie, et toutes ces choses. J'essayais juste de rester concentré, et bien sûr de tout absorber et d'apprécier. Mais en fin de compte, il fallait rester concentré et essayer de se focaliser sur les 58 tours de la course."

Malgré une performance solide, Ricciardo a admis qu'il n'avait toujours pas eu l'impression d'avoir atteint le potentiel de la voiture. "Je pense que sur le plan du rythme, il était encore difficile d'en tirer le maximum", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il avait le même ressenti que lors de sa prestation à Mexico.

"Mais avec ce que j'avais, j'ai l'impression d'avoir bien attaqué et bien défendu. Et j'étais sûr que Vettel allait me dépasser, à la vitesse à laquelle il se rapprochait, alors lui résister m'a rendu fier, et la malchance de Lewis [Hamilton] a permis à Seb d'obtenir le dernier point de sa carrière. Donc je suis un peu plus heureux pour lui aussi."

