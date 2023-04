Comme Hamilton, Russell ne voit pas mieux que la 3e ligne pour Mercedes

George, quel est le bilan de cette journée ?

Les EL2 ont été un peu frustrants pour tout le monde avec la météo qui s'est invitée, de façon surprenante. Mais c'était une séance satisfaisante pour nous. Nous avons fait un pas en avant par rapport à la première séance, ce qui est une bonne chose. Voyons ce que la météo nous réserve demain, car je ne pense pas... il y avait un peu de pluie dans la région, mais elle est arrivée assez soudainement. Et je sais qu'il y aura un peu de pluie demain aussi. Je serais donc ravi que les choses soient plus pimentées.

Quels sont ces progrès ?

Oh, nous avons fait beaucoup de modifications au niveau des réglages pendant la pause. Nous avons fait de bons progrès ces derniers temps, nous avons changé pas mal de choses et nous avons mis la voiture dans une bonne fenêtre au fur et à mesure que le week-end avançait. C'est donc très satisfaisant d'être assis dans le baquet du pilote, de savoir que la voiture est plus agréable et qu'en tant qu'équipe, nous avons contribué à cela. Nous devons voir comment cela se traduira demain, mais je n'étais pas très satisfait de la voiture lors de la première séance d'essais libres et je l'étais plutôt lors de la deuxième, donc ce n'est pas trop mal.

Comment cela se compare-t-il à Djeddah ?

Je pense que le circuit et le tarmac sont similaires. C'est quelque chose dont je ne sais pas si les fans qui nous regardent sont trop au courant, mais la différence de tarmac entre les différentes épreuves auxquelles nous participons a un effet considérable sur la voiture et les sensations. En Arabie saoudite et à Melbourne, le tarmac est similaire. On peut donc vraiment pousser les pneus à fond. Et vous voyez que vous êtes capable de faire 1, 2, 3 tours avec le pneu tendre, ce qui est unique d'une certaine manière je pense. Vous savez, en qualifications, nous allons faire beaucoup de tours. C'est donc différent de la norme. Je pense que c'est excitant.

Lewis parle d'une position en qualification autour de la P5, c'est votre avis ?

Oui, je dirais que c'est une bonne évaluation. Je pense que si nous mettons tout en œuvre, la troisième ligne, probablement entre P5 et P8, c'est ce que nous envisageons pour l'instant. Ce n'est évidemment pas là où nous voulons être en tant qu'équipe. Nous savons que plus de choses nous attendent dans deux ou trois courses, mais nous devons juste maximiser nos opportunités en essayant d'avoir un week-end similaire à celui que nous avons eu à Djeddah, où nous avons surpassé le potentiel de la voiture, et en continuant à faire de notre mieux.

LIRE AUSSI - Hamilton : "On ne va pas se battre contre les Red Bull"