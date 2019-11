Les spécifications des F1 seront gelées avant les EL1 en 2021

Comme suggéré plus tôt dans l'année, un nouveau format de week-end sur trois jours va donc être mis en place à partir de 2021, permettant de réduire le nombre de personnes qui devront être présentes dès le jeudi sur les circuits et de diminuer l'activité des équipes sur les voitures au cours du week-end.

"Spécification de référence" et parc fermé étendu

Ainsi, les inspections techniques auront désormais lieu les vendredis matins et devront être terminées une heure et demie avant les Essais Libres 1. Une nouvelle "spécification de référence" sera introduite dans laquelle les monoplaces passeront l'inspection et les éléments de carrosserie montés à ce moment-là, à l'exclusion des radiateurs, seront gelés. Des pièces de développement pourront être utilisées en EL1 et EL2 mais ne pourront pas être montées pour le reste du week-end. La voiture devra en effet se trouver dans la configuration de l'inspection avant le début des EL3.

"L'introduction d'une spécification de référence est un point important", a déclaré Ross Brawn lors de la conférence de presse de présentation de la réglementation 2021. "Vous pourrez, le vendredi, essayer des choses. Si vous voulez essayer un nouvel aileron avant, vous pourrez le faire mais il ne sera pas utilisable en course. L'idée derrière cela est de mettre fin à la prolifération ou la nécessité de fabriquer beaucoup de pièces dans le cas où ce nouvel aileron fonctionnerait."

"Dans la F1 actuelle, vous voulez amener un nouveau aileron avant au circuit et l'essayer, vous ignorez s'il va bien fonctionner et en conséquence il faut en prendre deux ou trois pour que les deux pilotes puissent l'avoir et que vous ayez des pièces de rechange. Soudainement, vous avez d'importants frais et vous faites venir par avion des pièces à la dernière minute pour répondre à vos besoins. Il y a du ménage à faire concernant la façon dont nous fonctionnons pendant un week-end pour soulager les équipes."

Pour étendre encore plus cela, le parc fermé débutera désormais au moment où les monoplaces quitteront les stands pendant les EL3. Actuellement, ce processus débute lorsque les voitures sortent pour la première fois des stands pendant les qualifications. À partir de ce point-là, tout changement de pièce sur la voiture, sur les réglages de la suspension ou sur la configuration aérodynamique constitue une infraction (sous réserve de certains cas) et le pilote doit alors partir des stands lors de la course.

La version initiale du Règlement Sportif 2021 indique que les EL1 et EL2 vont durer 90 minutes chacun mais Brawn a toutefois indiqué qu'ils pourraient être plus courts. Les EL3, quant à eux, seront bien d'une heure, comme actuellement.

Couvre-feu renforcé et obligations médiatiques assurées

Les couvre-feux seront également "grandement renforcés" a indiqué ensuite Ross Brawn, "afin de soulager le personnel". Ainsi, le personnel des écuries associé au fonctionnement des voitures ne pourrait être au circuit pendant une période de 13 heures qui s'achèvera quatre heures avant les EL1. La seconde partie du couvre-feu concernera quant à elle une période de neuf heures et demie s'achevant trois heures avant le début des EL3. Actuellement, ce dispositif empêche le personnel d'être présent au circuit pendant huit heures et s'achève trois heures avant les premières séances des vendredis et samedis.

Des obligations médiatiques revues seront mises en places pour remplacer les activités qui se tiennent actuellement le jeudi des GP. Tous les pilotes devront ainsi être disponibles pour "des activités médiatiques et de promotion" qui ne dureront pas plus de deux heures et ne s'achèveront pas plus tard qu'une heure et demie avant les EL1. Ils devront également se rendre disponibles au moins cinq minutes dans les deux heures suivant la fin des EL2.