Les F1 d'aujourd'hui sont-elles trop grandes pour Monaco ?

Il est certain qu'une tentative de dépassement dans les rues de Monaco représente un grand risque et que toute manœuvre mal calculée se paye souvent très cher. Si le circuit de la Principauté a acquis cette réputation lorsque les F1 n'étaient pas particulièrement imposantes, la génération actuelle de monoplaces a exacerbé la situation.

Il y a 20 ans, les F1 mesuraient environ 4,5 m de long et 1,8 m de large, et il était déjà difficile pour deux voitures de rouler côte à côte. Depuis, à la suite de divers changements réglementaires, leur taille a explosé : toutes les voitures mesurent aujourd'hui 2 m de large et la plupart ont une longueur supérieure à 5,5 m.

Nelson Piquet, triple Champion du monde, a un jour comparé le fait d'arpenter les rues de Monaco à celui de faire du vélo dans son salon ; aujourd'hui, cela ressemblerait davantage à prendre les commandes d'un char Leclerc dans sa salle de bains.

Le packaging et l'aérodynamique sont les principaux responsables de la prise de volume des F1 au fil des ans. Les aérodynamiciens se sont rendu compte que le fait de rouler avec un plancher plus long offrait plus d'appui, l'empattement est donc devenu de plus en plus long. Et plus les voitures ont grandi, mieux les composants internes ont pu être réorganisés afin que la carrosserie devienne plus étroite, créant ainsi des "bouteilles de coca" de plus en plus radicales à l'arrière.

Une rare lutte roue dans roue entre Lando Norris et George Russell au GP de Monaco 2022.

Les règles aérodynamiques de 2017 ont entraîné un autre changement dans la taille des F1, leur largeur ayant été portée à deux mètres après deux décennies à 1,8 m. Cela a permis de les rendre plus rapides, au détriment de leur capacité à garder le contact avec la voiture située devant.

Bien que de nombreux changements aient été mis en œuvre en 2022 pour supprimer les restrictions aéro imposées par les règles de 2017, les voitures larges peuplent encore les grilles de départ. Pire, les évolutions apportées en 2023 ont même atténué l'amélioration du suivi entre les voitures constatée l'année dernière.

Sans aucun doute, l'on peut aujourd'hui affirmer que la F1 est devenue "plus grande" que Monaco, mais peut-être qu'il s'agit simplement d'une question de perception : de nombreuses personnes remettaient déjà en question la place de Monaco dans le calendrier F1 lorsque les voitures étaient considérablement plus petites.

Prenons les dépassements comme mesure du spectacle à Monaco, avec un contexte donné sur le graphique ci-dessous.

Le nombre de dépassements au GP de Monaco depuis 1993, la largeur des voitures et la période des ravitaillement étant indiquées en haut (courses sur le sec en rouge, sur le mouillé en bleu).

Les chiffres du Grand Prix de 1993 ont été gonflés par la remontée d'Alain Prost après une pénalité mais les F1 étaient plus petites et plus agiles, donc mieux adaptées au circuit que celles qui allaient suivre.

Le retour des ravitaillements a fait chuter le nombre de dépassements puisque les équipes se sont reposées sur les arrêts au stand pour gagner des positions : une meilleure stratégie était moins risquée qu'une manœuvre en piste. Les pics de 1997 et 2008 s'expliquent par des courses sur le mouillé, tandis que les nombreux abandons de l'édition 1996 n'ont pas donné lieu à beaucoup de dépassements.

La possibilité de remonter grâce à la stratégie a largement masqué les premières années des F1 plus étroites, bien que les éditions 2005 et 2006 aient prouvé qu'il était possible de dépasser dans un peloton regroupé par le Safety Car. La remontée de Michael Schumacher en 2006, après avoir été exclu des qualifications pour avoir garé sa Ferrari à La Rascasse, a néanmoins gonflé les chiffres de cette édition.

Lorsque les ravitaillements ont été interdits, en 2010, le nombre de dépassements n'a pas initialement augmenté. Mais à partir de 2011, les totaux se sont stabilisés au-dessus des deux chiffres. Cela a coïncidé avec l'arrivée du DRS, même s'il est admis que ce système est d'une utilité limitée en raison de la courte ligne droite des stands.

Les chiffres ont immédiatement chuté avec l'élargissement des voitures en 2017. La longueur et le poids ont également augmenté. De plus, avec un volant braqué au maximum, une nécessité pour négocier l'épingle Fairmont, les voitures actuelles ne sont pas en mesure de passer le virage avec les réglages normaux. Des modifications sont généralement apportées aux bras de suspension pour que les roues puissent tourner suffisamment.

En outre, puisque l'unique GP de Monaco ayant suivi l'arrivée du nouveau Règlement Technique s'est déroulé sur une piste allant en s'asséchant, il est trop tôt pour se prononcer sur la capacité de la génération actuelle des monoplaces à affronter le circuit. Il est nécessaire d'avoir une course sur le sec cette année pour montrer le véritable potentiel des nouvelles F1.

La science suggère que des voitures plus petites et plus légères sont mieux adaptées au circuit de Monaco, car l'inertie est réduite et le pilote peut donc bénéficier d'une direction beaucoup plus réactive. En théorie, cela offrirait des tentatives de dépassements et des manœuvres de défense plus précises.

L'on constate très clairement un déclin sur notre graphique depuis le changement de réglementation de 2017. À titre de comparaison, les Formule E, d'une largeur de 1,7 m, peuvent réaliser plus de 100 dépassements à Monaco en 45 minutes. Clamer qu'il est "impossible de dépasser à Monaco" est donc faux et si les F1 reviennent un jour à des dimensions plus raisonnables, le circuit du Rocher peut tout à fait offrir des courses plus spectaculaires.

Vingt-neuf dépassements ont été réalisés au GP de Monaco de 1993, un score jamais égalé depuis.