Championnat - Bird prend son envol, Mercedes coule

Il ne reste que quatre manches à disputer en cette septième saison de la Formule E, et à ce stade, il reste impossible de prédire qui va remporter le titre. Les points sont toujours partagés de manière très homogène et presque aléatoire, si bien que Sam Bird, nouveau leader, n'en a que 81 à son actif – soit 7,36 unités par course depuis le début de l'année, moins d'un quart des 30 possibles !

Bird, justement, n'était que 13e avant la seconde course de New York, mais un dimanche quasi parfait (meilleur temps de la phase de groupe des qualifications, de la Super Pole, et victoire) lui a permis de se propulser aux avant-postes : il a désormais cinq unités d'avance sur un duo composé d'António Félix da Costa et de Robin Frijns, tandis qu'Edoardo Mortara, Nick Cassidy et Jean-Éric Vergne ne sont pas loin derrière. Cassidy est en grande forme, ayant marqué 51 points lors des trois dernières courses après n'en avoir inscrit que 19 lors des huit premières ; il permet à Envision Virgin Racing de prendre la tête chez les équipes, de justesse.

À l'inverse, la dégringolade continue pour une écurie Mercedes qui a longtemps souffert de sa position dans le Groupe 1 en qualifications mais fait désormais face à un manque de performance également. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, les Flèches d'Argent semblaient parties pour dominer cette saison ! Vainqueurs de trois des cinq premières courses, Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne n'ont marqué que huit points à eux deux lors des six dernières, si bien qu'ils se retrouvent dixième et treizième au général, tandis que Mercedes a chuté à la cinquième place.

Rappelons toutefois que les 24 pilotes du plateau restent en lice pour le titre, même après 11 des 15 courses : Bird n'a que 81 points, et il en reste 120 à marquer. Quinze d'entre eux pourraient même prendre la tête du classement dès la prochaine course. Décidément, rien n'est joué !

Championnat des pilotes

Nico Müller n'a participé qu'aux sept premières courses, Joel Eriksson aux quatre dernières.

Championnat des équipes