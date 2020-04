Evans et Jaguar, Günther et BMW : ils veulent rester aux avant-postes

De quoi sera faite la deuxième partie de la saison 2019-20 de Formule E ? Il demeure difficile de répondre à cette question, dans un contexte où cinq courses seulement ont eu lieu avant que la pandémie de COVID-19 ne contraigne le championnat tout électrique à interrompre temporairement sa campagne ; seuls New York et Londres restent actuellement au calendrier, mais ces courses sont également menacées, et d'autres pourraient être organisées en plus si la situation sanitaire le permet. Rappelons qu'un total de six meetings est nécessaire pour valider les résultats de la saison.

La dernière fois que le paddock s'est réuni, à Marrakech, Mitch Evans a perdu la tête du championnat mais a réalisé une performance de toute beauté en remontant de la 24e à la sixième place en course, ne profitant que d'un abandon devant lui. Lors d'une conférence de presse virtuelle présentant la première course officielle du Race at Home Challenge de Formule E, coproduit par Motorsport Games, il a ainsi été demandé au pilote Jaguar comment il gérait la frustration de ne pouvait continuer sur la lancée de ses performances récentes.

"Je gère ça du mieux possible", a répondu Evans, désormais deuxième du classement général. "Ce n'est pas facile d'être dans cette situation, ce n'est facile pour personne. Nous commencions à faire de très bons progrès, nous menions le championnat après Mexico, nous avons fait une bonne course à Marrakech, ça se présentait très bien. Mais il faut l'accepter, compte tenu des circonstances. Nous espérons juste pouvoir reprendre la course bientôt, et si c'est le cas, conserver le niveau de performance que nous avions à Marrakech. Quand ça se passe bien, on a juste envie d'enchaîner les courses."

Motorsport.com en a profité pour demander à Evans et à Maximilian Günther, actuellement quatrième au championnat et également présent lors de cette conférence de presse, d'analyser la hiérarchie en matière de performance.

"Nous avons beaucoup progressé récemment", a indiqué Evans. "Sans vouloir être trop sûr de moi, nous sommes actuellement l'une des trois meilleures équipes, même si cela change certainement d'une course à l'autre. Nous faisons assurément partie des écuries performantes et espérons nous maintenir à ce niveau à la reprise. BMW [i Andretti] est également très compétitif, DS [Techeetah] aussi. S'il y a une course, c'est généralement l'un de nous trois qui triomphe. Mais d'autres équipes ont également l'opportunité de faire des améliorations."

Vainqueur à Santiago, Günther confirme : "BMW a beaucoup progressé depuis le début de la saison, les performances étaient bonnes en essais et le restent depuis la manche d'ouverture [à Ad Diriyah, où son coéquipier Alexander Sims a remporté une victoire, ndlr], mais comme l'a dit Mitch, la hiérarchie change d'un week-end à l'autre, c'est extrêmement serré. Je mentionnerais les trois mêmes équipes que Mitch [Jaguar, BMW i Andretti et DS Techeetah, ndlr], mais cela ne signifie pas que nous sommes les seuls à nous battre aux avant-postes."

Les deux hommes restent en tout cas en contact régulier avec leurs collègues respectifs, conscients que les écarts sont infimes en Formule E et qu'un rien peut faire la différence entre une victoire et une défaite.

"Je suis relativement souvent en contact avec l'équipe", commente Evans, qui a décidé de se confiner à Monaco au lieu de rentrer en Nouvelle-Zélande et qui s'efforce désormais, non sans mal, d'apprendre le français. "Mes ingénieurs continuent de travailler de chez eux. C'est très cool de voir que l'équipe, même dans une telle situation, continue de chercher des solutions pour progresser. La communication est très active, ce qui est bien."

"Pareil pour moi", ajoute Günther, "nous faisons des visioconférences pour rester en contact avec l'équipe, car même si nous ne courons pas, nous voulons continuer à progresser et être prêts pour la fin du confinement et des restrictions. Même si ce serait plus sympa de les voir en vrai, ces visioconférences fonctionnent très bien."