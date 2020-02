Motorsport Network recrute un leader de la transformation numérique comme directeur général

Ces huit dernières années, Mehul a joué un rôle crucial dans le tournant vers le numérique de la Formule 1 et du MotoGP, en tant que vice-président du marketing international chez Tata Communications, qui fait partie du groupe Tata, d'une valeur de 110 milliards de dollars. Mehul y a consacré 19 années.

En 2012, il a été chargé de gérer la relation de Tata avec la F1 – partenaire mondial pour les services de connectivité – et en a fait une affaire rapportant des millions de dollars ; les écuries de Formule 1 Mercedes AMG Petronas et Williams ainsi que plusieurs diffuseurs TV tels que Sky Sports F1 et Ziggo ont également requis leurs services. En plus d'une source de revenus impressionnante, cela a fait connaître la marque Tata Communications dans le monde entier.

Sous la direction de Mehul, Tata Communications a révolutionné la F1 et le MotoGP en permettant la transformation numérique des deux championnats et en promouvant des pratiques écologiques telles que la production à distance et les services OTT, avec une productivité opérationnelle et une approche innovante pour aider les détenteurs des droits commerciaux à attirer les fans.

Les résultats obtenus par Mehul en tant que leader dans des rôles opérationnels et stratégiques dans les domaines de la technologie, des médias, du management de produits, des ventes et du marketing font de lui la personne idéale pour continuer la croissance de Motorsport Network, avec une immense audience mondiale et un modèle d'écosystème qui propose désormais des produits et des services aux clients via des événements, des expériences, des jeux et l'Esport.

Motorsport Network est construit sur quatre piliers : les sports mécaniques, l'automobile, la billetterie et l'Esport, avec 700 employés dans le monde entier. Mehul contribuera à améliorer la collaboration des différentes branches du réseau afin de libérer son potentiel. Il sera basé à notre bureau de Londres.

Mehul Kapadia déclare : "Je suis ravi de rejoindre cette équipe dynamique et passionnée, celle de Motorsport Network. Je l'ai observée de près ces cinq dernières années via sa prompte croissance internationale, et il est clair que Motorsport Network est un acteur mondial inégalé, vu sa capacité à libérer le potentiel de son réseau avec des informations complètes et des expériences divertissantes pour les fans tout en tirant le meilleur du monde passionnant de l'automobile et des sports mécaniques pour développer ses propres marques. Je suis impatient de travailler étroitement avec l'équipe pour construire un business évolutif et rentable."

James Allen, président de Motorsport Network, ajoute : "Je connais Mehul depuis l'arrivée de Tata Communications en F1 en 2012 ; il était alors clair que ce partenariat allait changer la F1 pour toujours. Et c'est ce qui s'est produit. Alors que Motorsport Network aborde la nouvelle phase de son développement, il est enthousiasmant d'avoir quelqu'un du calibre de Mehul à la tête de nos opérations internationales ; c'est un gagnant qui a fait ses preuves et comprend vraiment notre business. C'est merveilleux pour nos clients et cela envoie un signal puissant à notre industrie quant à nos intentions."