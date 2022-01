Suivez les 24 Heures du Mans Virtuelles en direct

Organisées avec succès l'année dernière en collaboration avec Motorsport Games, les 24 Heures du Mans virtuelles reviennent en 2021 avec une liste impressionnante de 200 pilotes – représentant 39 nationalités différentes – pilotant les 50 voitures (4 pilotes par voiture en rotation pendant les 24 heures) situées dans 28 pays différents.

La liste des pilotes comprend de nombreuses stars du sport automobile, la tête d'affiche étant Max Verstappen, Champion du monde de Formule 1 de 2021 et pilote de simulateur passionné. Il sera rejoint sur la piste virtuelle par des pilotes comme Juan Pablo Montoya, sept fois vainqueur en F1, et les stars de l'IndyCar Alex Palou et Felix Rosenqvist.

L'événement est diffusé en continu sur Motorsport Network, tandis que L'Équipe Live en assurera également la couverture en direct.

Le départ de la course est donné à 14 heures (heure française).