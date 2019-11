Dalla Porta réalise le triplé sur les courses outre-mer !

Vainqueur du Grand Prix d'Allemagne au début de l'été, Lorenzo Dalla Porta peut s'estimer heureux d'avoir fait le déplacement en Asie et en Australie cet automne, car le fameux triptyque outre-mer ne lui a rapporté rien de moins que trois victoires et lui a permis au passage de fêter le titre mondial.

Lire aussi : Lorenzo Dalla Porta vainqueur et Champion du monde !

Sacré Champion du monde une semaine plus tôt, en Australie, le jeune pilote italien a fait preuve en Malaisie d'une parfaite maîtrise de sa course, alors que le moteur de sa Honda lui permettait de ne pas avoir besoin de chercher une aspiration dans les deux longues lignes droites de la piste de Sepang. Il a pourtant dû se confronter à un Celestino Vietti très incisif, plusieurs fois passé en tête en fin de course, mais le pilote du Sky Racing Team VR46 a vu ses espoirs s'envoler dans le dernier tour (à voir en vidéo ici). Alors que Dalla Porta lui reprenait une nouvelle fois les commandes au virage 9, Vietti a en effet vu Albert Arenas tenter à son tour de s'infiltrer, provoquant au passage une touchette qui allait permettre au futur vainqueur de s'échapper.

À ce stade, ils étaient encore neuf à former le groupe de tête, cependant cet accroc n'était que le premier pour Arenas. Alors qu'il semblait s'être assuré de la deuxième place, l'Espagnol a glissé dans le dernier virage et cédé sa place à Sergio Garcia, qui a saisi sa chance pour aller chercher son premier podium en Championnat du monde. Arenas a eu beau continuer à faire tourner sa machine et remonter en selle aussi vite que possible, il n'a pu sauver que la 12e place. Quant à Vietti, il a accusé le coup et a glissé à la cinquième position, dépassé sur le fil par Jaume Masiá et Ai Ogura.

Ce premier podium de Masiá depuis le GP d'Italie est le fruit d'une remontée exceptionnelle, une panne de sa KTM l'ayant contraint à s'élancer depuis le fond de la grille. Sans se laisser abattre, il a regagné 27 places (la troisième meilleure remontée dans l'Histoire du Moto3 !) et a obtenu la récompense à côté de laquelle il est souvent passé ces derniers mois. Ogura, lui aussi, a dû s'employer pour grimper dans le classement, alors qu'il n'était que 15e à la fin du premier tour.

Lire aussi : Álex Márquez titré en Moto2 !

Les trois pilotes encore en lutte pour la deuxième place du championnat ont été plus discrets durant cette course. Parti de la pole position, Marcos Ramirez est celui s'en est le mieux sorti, avec la sixième place à l'arrivée, alors qu'Arón Canet et Tony Arbolino se sont classés huitième et neuvième respectivement. Au championnat, cela permet à Canet de garder l'avantage avec 190 points, contre 175 pour Arbolino et 174 pour Ramirez.

Parmi les prétendants à la victoire, trois hommes ont été éliminés dans le sixième tour dans un accident impressionnant. Leader à cet instant, Gabriel Rodrigo a été désarçonné par sa machine, et Tatsuki Suzuki, qui se trouvait dans son sillage, n'a pu éviter sa machine au sol. Les deux hommes ont eu beaucoup de chance de ne pas être heurté par la meute qui les suivait, et notamment par Alonso Lopez, alors septième, mais qui a lui aussi chuté en arrivant sur place. Ramirez quant à lui en a été quitte pour un passage sur l'herbe afin de les éviter.

Moto3 - GP de Malaisie