46 de Rossi retiré : "Personne ne l'aurait choisi" selon Bagnaia

Le week-end prochain, le numéro 46 de Valentino Rossi sera officiellement retiré du MotoGP, au cours d'une cérémonie organisée en amont des qualifications au Grand Prix d'Italie. Année après année, le nonuple Champion du monde a pourtant assuré qu'il ne souhaitait pas recevoir un tel honneur, mais le #46 représente plus qu'un simple numéro dans la compétition sur deux roues.

Devenu une véritable marque visible sur les casquettes et les tenues des supporters de Rossi, il est également associé à l'équipe créée par l'Italien, VR46, désormais impliquée en MotoGP. Aux yeux de Pecco Bagnaia, membre de la VR46 Riders Academy fondée par son compatriote, il est naturel de sacraliser ce numéro indissociable de Rossi.

"Je pense que si on continue comme ça, on n'aura plus aucun numéro à choisir ! Mais dans une telle situation, je pense que c'est correct", a déclaré Pecco Bagnaia, estimant qu'aucun pilote n'aurait eu l'audace d'associer son nom à ce numéro : "Je pense que personne n'aurait choisi le 46, donc ça va de l'enlever ! C'est une grosse responsabilité [de rouler avec ce numéro]."

À l'inverse, Joan Mir aurait aimé voir un pilote prendre la filiation de Valentino Rossi, après avoir lui-même repris le #36 porté par son cousin Joan Perelló en 125cc : "Je pense bien sûr que quand on pense au 46, on pense partout dans le monde que c'est le numéro de Valentino", a reconnu le Champion du monde 2020. "Mais dans mon cas, si j'étais Valentino, si un jeune gars veut rouler avec le 46, c'est chouette, non ? Je ne sais pas, je pense que ça montre du respect pour lui, mais je n'ai pas d'opinion, je m'en fiche !"

Aleix Espargaró n'est pas de cet avis : "Il faut retirer le 46, à 100%", a estimé le pilote Aprilia. "C'est le meilleur de l'Histoire. Mais comme Pecco l'a dit, pour les jeunes qui arrivent, si on commence à enlever beaucoup de numéros, ça sera un cauchemar !"

De nombreux numéros ont en effet déjà été retirés, pour honorer la mémoire de Daijiro Kato, Marco Simoncelli ou encore Nicky Hayden, mais aussi pour rendre hommage à des pilotes qui ont marqué l'Histoire du championnat, à l'image de Kevin Schwantz et Loris Capirossi.

Réaliste quant à son propre palmarès, Jack Miller a prévenu la jeune génération que son #43 a de fortes chances de rester disponible après sa retraite : "Je peux presque vous garantir que mon numéro ne sera pas retiré parce que je ne suis pas Valentino Rossi [rires] ! Je n'ai pas trop à m'en soucier !"

Avec Guillaume Navarro