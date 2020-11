Championnat - Morbidelli vice-champion, Ducati titré chez les constructeurs

Le rideau est tombé sur la saison 2020 du MotoGP, avec un dernier Grand Prix aux enjeux encore nombreux au championnat. Derrière Joan Mir, titré la semaine dernière, Franco Morbidelli a finalement confirmé sa place de vice-champion du monde en montant une nouvelle fois sur le podium en course. Derrière lui, Álex Rins a également conservé son rang et termine troisième de ce championnat pourtant marqué pour lui par une blessure.

Andrea Dovizioso, qui entre à présent dans une année sabbatique, doit se contenter de la médaille en chocolat, bien qu'il ait gagné deux places grâce à cette course de Portimão. Il termine à seulement quatre points de Rins, et à égalité mathématique de Pol Espargaró, qui lui aussi s'est hissé de deux crans. Ces progressions se font au détriment de Maverick Viñales et de Fabio Quartararo, descendus respectivement à la sixième et à la huitième place, encadrant Jack Miller.

Miguel Oliveira et Takaaki Nakagami complètent le top 10 de cette saison, avec un avantage pris par le pilote portugais ce dimanche grâce à sa deuxième victoire de la saison. Son futur coéquipier, Brad Binder, termine 11e du classement général et premier rookie de cette saison dont il a fait partie des neuf vainqueurs.

Le dernier titre restant à attribuer lors de ce 14e Grand Prix de la saison était celui des constructeurs, et il revient finalement à Ducati, qui se trouvait à égalité mathématique avec Suzuki avant cette course mais profite du jour sans de l'équipe qui a déjà conquis les deux autres couronnes. La marque d'Hamamatsu glisse même au troisième rang, dépassé par Yamaha grâce au nouveau podium obtenu par Franco Morbidelli. Dans le classement des équipes, Pramac est le premier privé devant Tech3.

Championnat pilotes après le GP du Portugal

Championnat équipes après le GP du Portugal

Championnat constructeurs après le GP du Portugal