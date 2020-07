Championnat - Quartararo reste leader après sa 2e victoire

En remportant ce dimanche à Jerez sa deuxième victoire en autant de courses, Fabio Quartararo s'est assuré de conserver un score parfait au championnat, qu'il domine bien évidemment avec 50 points après ces deux premiers Grands Prix de la saison 2020. Battu par deux fois, Maverick Viñales a pris dix points de retard pour le moment.

Grâce à son podium à la première course, Andrea Dovizioso occupe la troisième place, à 24 points déjà du leader. Takaaki Nakagami bondit aujourd'hui à la quatrième position, devant Pol Espargaró, certes déçu de ses résultats mais régulier. Valentino Rossi, de retour sur le podium aujourd'hui mais contraint à l'abandon au Grand Prix d'Espagne, est à présent sixième au classement général.

Lire aussi : Course - Tour de force de Quartararo dans des conditions extrêmes

Si Yamaha domine le championnat grâce à ces deux rendez-vous en Andalousie, avec un score parfait au championnat constructeurs et un doublé au classement par équipes, les points sont plus éparpillés entre les autres constructeurs, Ducati n'ayant qu'une courte avance sur Honda, privé de sa star, et KTM.

Prochain rendez-vous pour le MotoGP, Brno dans deux semaines.

Championnat pilotes après le GP d'Andalousie

Championnat constructeurs après le GP d'Andalousie

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 50 25 25 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 26 16 10 - - - - - - - - - - - 3 Honda 19 6 13 - - - - - - - - - - - 4 KTM 19 10 9 - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 11 - 11 - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 5 1 4 - - - - - - - - - - -

Championnat teams après le GP d'Andalousie