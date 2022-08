Format, grille, barème : le détail des courses sprint MotoGP

Les dirigeants du MotoGP l'ont officialisé samedi en marge du Grand Prix d'Autriche : tous les week-ends de Grands Prix intégreront, dès l'an prochain, une course sprint le samedi après-midi. Au-delà de cette annonce qui a fait l'effet d'une bombe et déclenché de nombreuses réactions, on en sait désormais davantage sur les détails du format retenu et qui deviendra la norme en 2023.

Quel planning pour les Grands Prix MotoGP ?

Les responsables du championnat l'ont assuré : le temps de piste restera inchangé sur l'ensemble des week-ends MotoGP malgré l'ajout de ces courses. À l'heure actuelle, les essais libres, les qualifications et le warm-up de la catégorie reine cumulent 3h35.

Certains détails doivent encore être réglés, mais on sait qu'avec l'apparition de cette course sprint, organisée le samedi après-midi, le MotoGP va supprimer l'une des quatre séances d'essais libres. Les deux séances libres du vendredi seront rallongées pour durer plus que les 45 minutes allouées aujourd'hui, sans que l'on connaisse pour le moment la durée retenue.

Une troisième séance d'essais libres aura lieu le samedi matin, pendant 30 minutes, permettant de réaliser le travail de préparation de la course aujourd'hui effectué en EL4. Cette séance sera suivie des qualifications, toujours scindées en Q1 et Q2. Le samedi après-midi sera dédié à la course sprint, avec un départ donné à 15 heures et une procédure de mise en grille de seulement 15 minutes.

Le dimanche conservera son format traditionnel, sans que l'on sache encore ce qu'il adviendra du traditionnel warm-up qui se tient actuellement dans la matinée. En revanche, il est acté que les séances MotoGP seront toujours les dernières après celles du Moto3 et du Moto2, y compris le dimanche, afin de pouvoir organiser une cérémonie de podium plus longue, voire de permettre l'envahissement de la piste par le public.

Quelle durée pour la course sprint ?

Sur le plan purement sportif, la course sprint proposera une distance "approximativement" moitié moins importante que la course principale. Il faut donc s'attendre à un sprint d'une vingtaine de minutes.

Quelle grille pour la course sprint ?

La grille de départ de la course sprint sera identique à celle de la course du dimanche. Elle sera établie en fonction du résultat des qualifications. Pour ces dernières, l'entrée en Q2 et le passage obligatoire par la Q1 ne seront plus dictées que par le résultat combiné des deux premières séances d'essais libres organisées le vendredi, contre trois aujourd'hui.

Quelle attribution des points en course sprint ?

Les neuf premiers pilotes à l'arrivée de la course sprint inscriront des points supplémentaires au championnat, selon le barème suivant :

1re position : 12 points

12 points 2e position : 9 points

9 points 3e position : 7 points

7 points 4e position : 6 points

6 points 5e position : 5 points

5 points 6e position : 4 points

4 points 7e position : 3 points

3 points 8e position : 2 points

2 points 9e position : 1 point

Le barème de points pour le dimanche demeure inchangé, récompensant les 15 premiers pilotes : 25 points pour le vainqueur, puis 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.

Quel impact sur le calendrier et le règlement ?

Les instances dirigeantes ont d'ores et déjà assuré que l'ajout de ces courses au programme n'engendrerait aucune réduction du calendrier, dont on suppose qu'il comptera 21 manches en 2023. L'allocation pneumatique et le quota de moteurs pour l'ensemble de la saison ne seront pas non plus modifiés.

Quand aura lieu la première course sprint en MotoGP ?

La première course sprint se tiendra lors de la manche d'ouverture de la saison 2023, à avoir le Grand Prix du Portugal au programme du 24 au 26 mars. Le coup d'envoi de cette nouvelle course sera donc donné le samedi 25 mars 2023 à 15h heure locale, à Portimão.