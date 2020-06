Doohan : Pourquoi Rossi arrêterait s'il est en forme ?

Il y a 21 ans, une énième blessure poussait brutalement Mick Doohan à la retraite. Il n'avait pas encore 34 ans, venait de remporter cinq titres d'affilée et occupait la deuxième place du championnat en ce tout début de saison, et pourtant le sort a décidé que sa carrière n'irait pas plus loin. Valentino Rossi et lui se sont manqués de peu, l'Italien ayant rejoint les 500cc l'année suivante, prêt à prendre la relève au rang des grands dominateurs de la catégorie reine.

Aujourd'hui, le #46 a depuis bien longtemps dépassé les 34 ans et pourtant il reste l'une des figures majeures du championnat. Plus d'une décennie après son dernier titre, il continue à repousser l'échéance de la retraite, et même dans le contexte très particulier de cette année 2020 perturbée par la pandémie de COVID-19, qui l'empêche pour le moment de juger son niveau de compétitivité en course, il semble en passe de faire durer l'aventure, pas encore prêt à renoncer à ce qui constitue son quotidien depuis toujours.

Pour Doohan, il n'y a aucun mal à ce que le nonuple Champion du monde continue à se faire plaisir en piste compte tenu d'un niveau qui n'a rien de ridicule. "Il ne montre clairement pas les signes de quelqu'un qui serait prêt à s'arrêter", estime l'Australien sur le site officiel du MotoGP. "Il se bat durement et, sur la plupart des circuits, quelle que soit la place à laquelle il se qualifie, il termine sur le podium ou proche de la tête, il se trouve donc à la bonne place en ce moment et le mérite."

Actuellement en discussions avancées pour rejoindre le team Petronas la saison prochaine, Rossi n'est pas encore mentalement tourné vers la retraite. "S'il reste, je pense que c'est bien pour le sport. S'il veut courir, tant mieux", souligne Doohan. "Il aime courir, on voit qu'il n'arrête pas de faire du dirt track, alors pourquoi arrêter s'il est physiquement en forme et mentalement affûté ? Il montre à des jeunes, qui ont 20 ans de moins que lui, qu'il peut clairement rouler avec eux et les battre. Je trouve ça génial, il y a différentes générations de fans qui le suivent. Ce sera triste le jour où il arrêtera ; comme cela a été le cas pour tout le monde ce sport continuera à avancer, mais on ne l'oubliera jamais."

"S'il arrête, la majeure partie de la grille devrait le faire"

Bien qu'ayant été dans le clan adverse de la star italienne, particulièrement lorsqu'il dirigeait l'équipe Repsol Honda durant la tumultueuse saison 2015, Livio Suppo partage l'avis de Mick Doohan et son admiration pour les prouesses du vétéran du plateau. "J'ai une très grande estime pour lui, même si les réseaux sociaux, en particulier en 2015, m'ont vu comme une sorte d'anti-Rossi. Quiconque à ma place aurait voulu travailler avec lui à l'époque. Si quelqu'un n'apprécie pas ce que Valentino a fait et continue de faire, il est tout simplement dingue", assure-t-il auprès de Motosprint.

"Aujourd'hui Vale se trouve parmi les cinq premiers. S'il devait arrêter, alors la majeure partie de la grille devrait le faire", pointe Livio Suppo, qui concède toutefois une évolution vers le bas pour le pilote aux 115 victoires : "Je crois qu'il faut juste en finir avec cette sorte de condamnation à gagner son dixième titre. Je ne crois pas objectivement qu'il pourra encore se battre pour un titre."

"Valentino continue à s'amuser, il continue à être compétitif", renchérit l'ancien team manager dans un interview pour Motorsport.com. "Valentino est encore compétitif et il n'est absolument pas ridicule. Le fait qu'il continue à s'amuser et à réaliser des performances supérieures à celles de la majeure partie des autres pilotes justifie, à mon avis, qu'il coure encore. Et puis, être compétitif comme il l'est à 41 ans est quelque chose qui n'est vraiment pas évident."

"Si cette année son niveau de compétitivité devait régresser et s'il devait se retrouver en dehors du top 5, pour un pilote comme lui, avec son passé, alors ce serait peut-être un peu trop. Mais il est évident que s'il disait : 'les résultats ne m'intéressent plus, je veux juste m'amuser en courant', alors il pourrait continuer. Je trouverais ça moche s'il disait qu'il veut gagner ce dixième titre et qu'il va chez Petronas pour essayer d'y arriver. Là, je trouverais ça un peu exagéré. Mais s'il disait : 'j'ai 42 ans, je m'amuse encore énormément en courant et je suis assez compétitif pour faire bonne figure', alors pourquoi pas."

Propos recueillis par Antonio Russo