EL1 - Oliveira chez lui au terme d'une séance découverte au Portugal

20°C dans l'air et 21°C en piste attendent les pilotes pour une séance d'EL1 exceptionnellement longue, afin que les pilotes et les équipes puissent pour la plupart découvrir le tracé de Portimão avec les machines de MotoGP.

Cette dernière manche de la saison n'aura rien de simple pour les pilotes, qui peuvent rapidement constater à quel point le maintien du contrôle sur l'impressionnante colline des virages 8-9, où le changement d'élévation a vite fait de faire quitter la roue avant du sol, représente un sacré défi lors de chaque tour, tout comme la spectaculaire descente du virage 15, qui nécessite un cœur bien accroché.

Même si Suzuki a été à l'honneur le week-end dernier en scellant la couronne pilotes avec Joan Mir et le titre par équipes, Davide Brivio n'a pas l'intention de laisser ses troupes se relâcher. Le directeur d'équipe tient à conclure cette saison qu'il juge pour le moment "super" de manière "parfaite", en battant Ducati au championnat du monde des constructeurs et en permettant à Álex Rins de conclure l'exercice en seconde position du tableau des pilotes ; une place actuellement occupée par Franco Morbidelli, vainqueur en trois occasions cette saison.

Après les 20 premières minutes de prise en main, c'est le brave Jack Miller qui pointe aux commandes de la séance avec son chrono de 1'41"584, alors qu'il reste encore 50 longues minutes de roulage. C'est Maverick Viñales qui l'en délogera quelques minutes plus tard avec un 1'41"427 encore bien éloigné ce qui représentera la référence absolue. Habitués des lieux, les pilotes WorldSBK ont pour records sur place des chronos de 1'41"272 en course et 1'40"372 en Superpole.

Miguel Oliveira s'en rapproche en postant un temps de 1'41"258 avec encore 30 minutes au compte-à-rebours, avant de se voir lui-même délogé du poste de commande par Stefan Bradl. Le remplaçant de Marc Márquez, confirmé ce week-end par Alberto Puig comme étant maintenu dans son rôle de pilote de tests du HRC l'an prochain, verra le premier pilote à passer sous la barre des 1'41 lui ravir la position de tête : Fabio Quartararo signe un 1'40"877 avant les time attacks de fin de séance en medium-medium.

Les améliorations se succèdent ainsi dans les derniers instants, les dixièmes tombant par poignées. En 1'40"162 avec des pneus tout juste entrés dans la fenêtre d'exploitation optimale, Viñales devance ainsi les deux Aprilia d'Aleix Espargaró et d'un Lorenzo Savadori équipé du pneu arrière tendre, quelques instants avant que le local de l'étape Miguel Oliveira n'impose sa Tech3 aux commandes en 1'40"122 sous le drapeau à damier. Huitième position finale pour Quartararo, tandis que Zarco occupe le 14e rang.

Si la présence des Aprilia peut sembler étonnante à ce niveau, elle ne surprendra pas Zarco, qui avertissait jeudi baser son attention sur Aleix Espargaró, qui a déjà eu l'occasion de tester sa MotoGP sur le tracé portugais lors du roulage du mois d'octobre, grâce aux concessions dont dispose Aprilia. Rapide à se mettre en route, donc, le voici déjà proche de la référence qu'il avait lui-même établie alors en 1'40"170.

GP du Portugal - MotoGP - EL1