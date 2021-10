EL4 - Lecuona leader surprise, Quartararo aidé par les conditions

La pluie s'est éloigné du circuit de Misano mais la piste était encore très humide avant cette séance traditionnellement consacrée à la préparation de la course. Des conditions plus favorables sont attendues dimanche, le risque d'averse étant plus faible, mais les pilotes ont néanmoins enchaîné les tours.

Jamais les conditions n'avaient été si bonnes ce week-end et Valentino Rossi a été le premier depuis le début des essais à prendre la piste avec des pneus pour piste sèche. Le pilote italien s'est finalement contenté d'un unique tour de reconnaissance, comme plusieurs de ses rivaux qui avaient les gommes pour la pluie.

La première place a plusieurs fois changé de mains en début de séance entre Johann Zarco, Jack Miller et Franco Morbidelli, rares pilotes restés sur le circuit. Le dernier mot est revenu au Français.

Une trajectoire sèche s'étant dessinée, les pilotes ont très vite basculé sur des pneus slicks, mais les conditions étaient encore plus que délicates, comme l'ont prouvé les chutes successives d'Iker Lecuona, Enea Bastianini, Marc Márquez, Michele Pirro et Joan Mir. Pecco Bagnaia a évité de peu une erreur similaire.

Le pilote Ducati a même été capable d'accélérer son rythme tour après tour, étant le premier à battre le chrono de Zarco. Resté prudent sur sa moto, son rival Fabio Quartararo a préféré regagner son box, avant de reprendre la piste pour un dernier run.

Pendant Jorge Martín et Álex Márquez s'ajoutaient à la liste des pilotes à terre, Iker Lecuona évitait le highside de peu et réalisait de très bon chronos, pour être deuxième derrière un Bagnaia qui abaissait la marque à chaque passage. Bastianini a connu une nouvelle chute mais il a pu repartir et revenir à son garage.

Bagnaia est également revenu à son box, laissant Lecuona battre son meilleur temps. Ces conditions bien plus favorables à Quartararo ont vu le Français remonter au troisième rang, à encore 2"699 de Lecuona. Tour après tour, il s'est rapproché et a même été le plus rapide dans le premier secteur, avant une erreur.

Personne n'est venu battre le chrono de Lecuona, resté leader devant Bagnaia et Miller, remonté dans le classement en toute fin de séance, Quartararo prenant finalement la quatrième place. Zarco a finalement dégringolé à la neuvième position, son temps le plus rapide restant celui réalisé en pneus pluie. Valentino Rossi s'est classé au 13e rang et Marc Márquez au 19e, devant Joan Mir.

Cette séance s'est déroulée sans Lorenzo Savadori, forfait pour la course après sa chute de la matinée, qui l'a laissé avec une fracture de la clavicule droite pour laquelle il sera opéré à Modène. Aprilia a annoncé que sa participation en wild-card au GP de l'Algarve était également annulée.

Après une courte pause, les pilotes vont se lancer dans la séance de qualifications. Les deux derniers prétendants au titre, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, devront passer par la Q1, tout comme les pilotes Suzuki, Joan Mir et Álex Rins, les représentants du team Petronas, Valentino Rossi et Andrea Dovizioso, ainsi que Maverick Viñales.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 3