Gêne en piste et échange tendu entre Aleix Espargaró et Petrucci

La distanciation physique ne sera pas la seule raison empêchant Danilo Petrucci et Aleix Espargaró de dîner ensemble ce soir. Les qualifications du Grand Prix d'Autriche ont en effet été marquées par un échange musclé entre les deux pilotes, en piste et en dehors.

Le pilote Aprilia a été vu au ralenti, hors trajectoire, puis se positionnant entre Valentino Rossi et Danilo Petrucci alors que les deux Italiens étaient en chasse d'un chrono, en duel pour l'obtention d'une des deux premières places de la Q1, synonymes d'accession à la Q2 dans la foulée.

Si Rossi a obtenu l'amélioration souhaitée et chipé la deuxième place à Petrucci pour 24 millièmes, celui-ci a reproché au pilote Aprilia de l'avoir gêné. Il a exprimé son mécontentement à l'Espagnol par des gestes sans équivoque, l'accueillant même le majeur ostensiblement levé à son retour dans la pitlane.

"J'étais bien entré dans le virage 9 quand j’ai vu Aleix arriver sur ma ligne, et il était devant moi dans le dernier virage. J’ai dû attendre un peu pour accélérer car il était très près, et puis rien… Je suis plutôt satisfait de mon feeling en EL4, j’avais un bon rythme avec les pneus et je veux me concentrer là-dessus. Je parlerai peut-être avec la direction de course après, on y est convoqués, mais je ne sais pas ce qu’ils me diront."

Aleix Espargaró avait lui aussi la ferme intention de pointer devant la direction de course l'attitude de son adversaire, qui mérite selon lui d'être sanctionné. "Je pense qu'il faut qu'ils le pénalisent, bien sûr, je vais y aller. Parce qu'il m'a serré en milieu de ligne droite. Il y a deux courses, on a parlé des gestes, on nous a dit de faire attention, d'être poli. On en a parlé à Jerez, alors j'espère qu'il sera puni", a-t-il affirmé.

Pour sa défense, le pilote espagnol a estimé que Danilo Petrucci avait tout de même obtenu un très bon temps, au vu de son partiel dans le quatrième secteur (le troisième plus rapide sur cette séance), ce qu'il ne s'est pas gêné pour expliquer dans un tweet acerbe, puis devant les médias.

"Tout le show qu'il a fait est juste stupide, je ne comprends pas. Si vous analysez les temps, son meilleur partiel de tout le week-end dans le secteur 4 a été obtenu dans ce tour. Je n'ai rien d'autre à dire", a-t-il commenté. Mais le pilote Aprilia avait en réalité bien des choses à dire… "Ensuite il m'a serré au beau milieu de la ligne droite, il a détruit mon tour suivant, il a commencé à faire des trucs stupides."

"Il essayait juste de justifier qu'il est à une 12e place de merde avec la moto qui a gagné [le GP d'Autriche] ces quatre dernières années, mais ça n'est pas de ma faute", a poursuivi Espargaró. "Je me suis excusé auprès de lui parce que j'ai compris qu'il estimait ne pas avoir pu suivre Valentino pour un tour de plus, mais il a quand même fait son show. Ça n'était pas nécessaire. En tout cas, c'est la course, ça arrive tous les week-ends, mais c'est comme ça."

"Le doigt d’honneur pour lui était un peu trop", concède Petrucci avec le recul, "mais on essaie toujours de faire au mieux. Il me fait rire, car il écrit toujours sur Twitter, mais je préfère parler directement avec lui, et parler en piste… il est toujours pareil."

Avec Emmanuel Touzot