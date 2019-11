Ezpeleta : "Connaissant Jorge, je sais qu'il est heureux maintenant"

En plus du principal intéressé, c'est le PDG de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, qui s'est présenté face aux journalistes et face aux pairs de Jorge Lorenzo lors de la conférence de presse annonçant la retraite de l'Espagnol. Patron de la société promotrice du championnat depuis 1994, Ezpeleta a assisté à l'ensemble de la carrière de bien des pilotes, et Lorenzo ne fait pas exception, le Majorquin ayant fait son entrée en Championnat du monde en 2002, le jour-même de ses 15 ans, l'âge minimum requis.

Visiblement ému, comme l'ensemble de l'assistance, Carmelo Ezpeleta s'est souvenu de sa première rencontre avec un jeune garçon aux dents longues, et qu'il a pu voir grandir, devenant quintuple Champion du monde, avec deux titres en 250cc et trois couronnes MotoGP. Ezpeleta a également rendu un hommage appuyé au talent du Majorquin, qui a affronté selon lui le meilleur de ce que le MotoGP a pu offrir dans toute son Histoire.

"C'est une journée très spéciale", a déclaré Carmelo Ezpeleta. "Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Jorge, c'était un garçon spécial ! Je me souviens de lui lorsqu'il attendait d'avoir 15 ans pour participer au championnat [de 125cc], et puis ensuite de toutes les histoires que nous avons vécues ensemble. Je pense que la seule chose que je peux lui dire c'est merci beaucoup pour ce que tu as fait pour améliorer notre championnat et pour montrer au monde entier à quel point la partie humaine des pilotes est importante."

"C'est une journée difficile mais connaissant Jorge, je sais qu'il est heureux maintenant. Il a été incroyable pendant toutes ces années. Il a eu une carrière incroyable. Être un quintuple Champion du monde est quelque chose de très difficile, et il a piloté à mon avis face aux meilleurs pilotes de l'Histoire."

Lorenzo, prochaine Légende du MotoGP

Le PDG de la Dorna en a également profité pour dévoiler le premier honneur qui sera fait à Jorge Lorenzo, lors du Grand Prix d'Espagne 2020, 18 ans après y avoir fait ses débuts mondiaux. Le Majorquin rejoindra en effet la liste officielle des Légendes du MotoGP, comme cela avait été le cas plus tôt dans l'année pour Dani Pedrosa, son prédécesseur au sein de l'écurie Repsol Honda.

"Dès que j'ai connu la décision de Jorge, nous avons discuté avec la FIM et la Dorna, et je suis très heureux d'annoncer que Jorge deviendra une Légende du MotoGP dès le prochain Grand Prix d'Espagne, à Jerez", a-t-il expliqué, un honneur qui est largement compréhensible au vu du palmarès de Jorge Lorenzo.