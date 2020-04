Le GP des Pays-Bas confirme son report

Depuis le début de l'épidémie due au coronavirus et l'annulation in extremis de la première course de la saison MotoGP le 1er mars, huit autres Grands Prix ont été reportés, qu'il s'agisse de manches en Asie (la Thaïlande), en Amériques (le Texas et l'Argentine) ou en Europe (Espagne, France, Italie, Catalogne et Allemagne). En l'état, la dernière version officielle du calendrier plaçait le début du championnat au 28 juin, avec le Grand Prix des Pays-Bas, toutefois l'espoir du maintien de la course d'Assen était mince, et ce d'autant plus depuis que le pays a prolongé jusqu'au 1er septembre l'interdiction des grands rassemblements.

Le TT Assen a confirmé dans un communiqué que la 90e édition de son Grand Prix, la seule épreuve encore d'actualité parmi celles qui composaient le calendrier du premier championnat en 1949, serait reportée à l'automne ou annulée. "Malheureusement, les récentes mesures annoncées par le gouvernement signifient que le 90e GP des Pays-Bas sera reporté à l'automne ou à la saison prochaine. Nous sommes en discussion avec Dorna Sports, organisateur du MotoGP à ce sujet", est-il écrit.

"Bien sûr, l'organisation du TT Assen est très déçue, néanmoins nous soutenons pleinement la décision du gouvernement. La santé des fans et de toutes les autres parties concernées est notre plus grande priorité. Prenez soin de vous et nous espérons vous voir bientôt au TT Assen", ajoutent les responsables, qui précisent que les billets déjà achetés restent valables pour la date de report.

Le début du championnat est donc une nouvelle fois repoussé, alors que l'épreuve suivante est le Grand Prix de Finlande, qui devait avoir lieu le 12 juillet sur le nouveau circuit du KymiRing. Cependant Carmelo Ezpeleta a récemment confirmé que ce qui doit être le premier GP de Finlande depuis 1982 ne se déroulera probablement pas cette année comme prévu, car la piste ne peut recevoir son homologation dans le contexte actuel.

Dans l'éventualité où le calendrier initial ne recevait plus d'autres modifications, le MotoGP pourrait désormais se retrouver à Brno du 7 au 9 août. Cependant, face à l'instabilité actuelle de la situation sanitaire et au manque d'assurances quant aux possibilités de voyages dans les prochains mois, cette hypothèse reste encore très incertaine. Le PDG de la Dorna a récemment déclaré qu'il se satisferait d'un championnat pouvant compter dix manches cette année si tel est le cas.

Plusieurs scénarios sont possibles, entre le fait de fortement condenser le championnat dès qu'il pourra reprendre, le retarder jusqu'en décembre, voire janvier, ou encore ne sélectionner que quelques circuits sur lesquels organiser plusieurs courses de suite. Dans l'attente de disposer d'éléments tangibles en matière d'agenda, la Dorna a récemment annoncé qu'une aide financière de 9,075 millions d'euros était allouée entre avril et juin aux équipes indépendantes du MotoGP, à KTM et à toutes les équipes Moto2 et Moto3. Par ailleurs, le MotoGP œuvre à la réduction de ses coûts pour l'avenir et a ainsi décidé de geler le développement pour la saison 2020 et une partie de 2021.

