GP de Styrie MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Hôte la semaine dernière d'u'n Grand Prix explosif, l'Autriche reste cette semaine la patrie du MotoGP, pour une nouvelle épreuve cette fois baptisée Grand Prix de Styrie. En suivant le modèle de la F1, le championnat moto donne en effet à la cinquième manche de sa saison le nom du land sur lequel est situé le circuit du Red Bull Ring, à 200 km de Vienne.

L'ancien Österreichring ou A1-Ring, rénové par Hermann Tilke au milieu des années 1990 et racheté par Red Bull il y a près de 15 ans, figure au calendrier de la Formule 1 depuis 2014 et a rejoint celui des Grands Prix moto en 2016, après deux premiers Grands Prix d'Autriche sur place en 1996 et 1997.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Styrie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme.

La répartition des séances sur les différentes chaînes du groupe sera la même que le week-end dernier pour le Grand Prix d'Autriche. Ainsi, seuls les EL4 et les qualifications MotoGP (samedi) ainsi que les courses des trois catégories (dimanche) seront diffusés en direct sur Canal+. Toutes les autres séances seront à suivre en direct sur Canal+ Sport.

Guide circuit

Dès que les MotoGP l'ont investi, le Red Bull Ring s'est directement installé dans les tablettes du championnat, en battant la meilleure moyenne au tour que détenait jusqu'alors Phillip Island. La référence a encore été améliorée l'année dernière pour atteindre une moyenne de 187,2 km/h.

Après cinq Grands Prix d'Autriche sur place, Ducati est invaincu au Red Bull Ring, même si Marc Márquez est passé tout près de la victoire ces deux dernières années. En l'absence du champion espagnol cette année, c'est Maverick Viñales qui, pour la première fois, a placé Yamaha en pole position sur la piste autrichienne, mais en course la concurrence est venue de KTM et même Suzuki. Andrea Dovizioso a toutefois confirmé l'invincibilité de la Desmosedici en allant chercher ce qui était pour lui une troisième victoire sur ce tracé.

Le Red Bull Ring est une piste courte, au bitume abrasif, qui se caractérise par de fortes variations du dénivelé et compte dix virages, dont seulement trois à gauche − parmi lesquels l'un est très peu marqué. Sa plus longue ligne droite n’atteint que 626 mètres de long, mais le tracé en compte plusieurs autres qui mettent en valeur les meilleures capacités d’accélération, de freinage et de traction.

Longueur de la piste 4,318 km Largeur de la piste 13 m Virages 3 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 623 m Distance de la course MotoGP 120,904 km (28 tours) Pole position à gauche Construction 1969

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Andrea Dovizioso 1'23"827 2019 Record de la pole Marc Márquez 1'23"027 2019 Record V-max Andrea Dovizioso 320,4 km/h 2020 Record vitesse moyenne Marc Márquez 187,2 km/h 2019

Le palmarès MotoGP au Red Bull Ring :

Année Pole position Victoire 2020 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Marc Marquez Jorge Lorenzo 2017 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2016 Andrea Iannone Andrea Iannone

Météo - Fin de week-end sous la pluie

Après un premier Grand Prix perturbé par des orages, ce second week-end au Red Bull Ring devrait débuter dans des conditions bien plus clémentes, avec une météo estivale annoncée pour vendredi. Du soleil, un faible vent et 30°C dans l'air : rien ne devrait venir perturber la première journée d'essais.

Ça risque en revanche de se gâter samedi, car si la matinée est elle aussi annoncée clémente et ensoleillée, les prévisions mettent en garde sur l'arrivée d'orages l'après-midi. Avec une chaleur identique à la veille mais une météo variable attendue, le risque de pluie bondira à 90%...

Dimanche, le passage des orages se ressentira puisque le thermomètre devrait chuter à 22°C de maximale. Cette fois, on annonce un ciel couvert et des averses qui viendront de temps en temps frapper le circuit, avec un risque de pluie de 60% laissant planer l'incertitude à ce stade sur la perspective de connaître ou non une première course sur piste mouillée cette saison.

Course suivante : Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini (11-13 septembre)

Calendrier MotoGP