Márquez juge "inimaginable" que la situation de Lorenzo perdure

Alors que le paddock s'installe cette semaine à Valence pour le traditionnel dernier rendez-vous de la saison, les esprits sont déjà tournés vers l'avenir. Vers 2020, d'abord, sachant que la situation complexe dans laquelle se trouve actuellement Jorge Lorenzo laisse planer un doute sur son engagement aux yeux de nombreux observateurs, et ce bien qu'il détienne un contrat avec Honda.

Pour son voisin de stand, les difficultés du #99 sont telles qu'il n'est pas tenable de continuer ainsi. "C'est une période très difficile pour Jorge", reconnaît Marc Márquez dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "C'est surprenant. Pour moi, pour lui, pour l'équipe. C'est inimaginable pour un champion de se trouver dans cette situation. Et ce sera inimaginable de le voir ainsi une autre année. Je pense qu'il travaille pour trouver une solution, il faut qu'il cherche dans sa motivation…" suggère le Champion du monde, tout en rappelant que son coéquipier a encore un an de contrat. "Pour moi, il continue, mais c'est une décision très personnelle", ajoute-t-il.

Márquez, lui, n'a pas à s'inquiéter de son avenir à court terme, néanmoins son programme au-delà de la saison 2020 l'intéresse déjà. Fidèle à Honda depuis son arrivée dans la catégorie reine, il rappelle aisément s'y sentir comme au sein d'une famille et ne pas souhaiter rejoindre l'un ou l'autre des constructeurs rivaux du HRC, cependant l'Espagnol ne cache pas non plus accorder de l'intérêt à la concurrence et accepter la discussion.

Dans ce contexte, un contact avec Ducati a été confirmé par son manager, Emilio Alzamora, et le pilote l'assume sans difficulté. "C'est logique, non ? Il est normal que chaque constructeur demande, tout comme il est normal que j'écoute ce qu'ils veulent me dire. Il y a du respect en cela. Je m'informe des autres constructeurs, eux regardent qui gagne, qui finit deuxième ou troisième, pour essayer de remporter le titre. Pour le moment la priorité va à Honda, mais il faut qu'ils donnent tout ce que l'on demande."

L'argent fait-il partie de ses requêtes ? "Ce n'est pas la priorité. L'argent aide, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse à 100%, avant tout, se situe au niveau sportif. Et puis, si on trouve un accord, s'ils me donnent tout et que je suis convaincu de ce projet, la priorité va à Honda", martèle Márquez, qui a déjà commencé à discuter avec son employeur actuel. "Ce n'est pas un secret. Chaque fois, on commence à parler un peu avant et on a déjà eu des contacts. Bien entendu, je demande des choses, mais la priorité se situe au niveau sportif."

Concédant que la Honda est "une moto difficile", Marc Márquez observe attentivement ce que réalisent les marques rivales. Pour l'heure, cependant, les éventuelles qualités de la concurrence ne semblent pas peser très lourd dans la balance. "Le problème, c'est que l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin. La Yamaha a sûrement quelques défauts, tout comme la Ducati et la Suzuki… Mais nous gagnons avec cette moto, en faisant de belles choses. Ce sont une moto, un projet, une équipe, une philosophie qui me plaisent beaucoup."