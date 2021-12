La nouvelle génération s'approprie les records des circuits

Le MotoGP a retrouvé en 2021 l'élan observé il y a deux ans et que la crise sanitaire et ses conséquences sur le championnat avaient eu tendance à stopper. Le fait que le record absolu du tour a été battu par les pilotes de la catégorie reine sur huit des 14 circuits différents visités par le championnat cette année en est l'un des témoignages les plus frappants.

La saison 2020 avait été grandement marquée par la pandémie, au point que pour sauver son championnat le MotoGP avait dû réinventer son calendrier en le constituant de 14 manches, réparties sur neuf circuits seulement. Le record absolu avait été battu sur deux pistes, Jerez et Misano, à chaque fois avec une amélioration confirmée lors du second Grand Prix disputé sur place. Ainsi, Fabio Quartararo avait battu le record de Jerez pendant le Grand Prix d'Espagne, puis Maverick Viñales avait fait mieux encore une semaine plus tard au Grand Prix d'Andalousie. À Misano, l'Espagnol avait établi un nouveau record au Grand Prix de Saint-Marin et l'avait lui-même battu lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Sur l'ensemble de cette saison 2020, les sept autres circuits visités s'en étaient tenus aux références datant de 2019 ou plus anciennes encore. Cette année, en revanche, les records se sont multipliés : huit circuits sur 14 ont enregistré une nouvelle référence absolue. On notera parmi eux le cas à part de Barcelone, dont le tour de piste a été rallongé de 30 mètres par de récents travaux, engendrant logiquement de nouvelles références.

Le duel Yamaha-Ducati s'est reflété dans ces chronos, puisque les deux marques se sont approprié le record de quatre pistes chacune, avec toutefois une particularité : Jorge Martín y est parvenu deux fois de suite au Red Bull Ring, lors du Grand Prix de Styrie puis celui d'Autriche la semaine suivante.

Nouveaux records du tour établis en 2021 :

Circuit (Grand Prix) Pilote Moto Losail (Qatar) Pecco Bagnaia Ducati Portimão (Portugal) Fabio Quartararo Yamaha Mugello (Italia) Fabio Quartararo Yamaha Barcelone* (Catalogne) Fabio Quartararo Yamaha Assen (Pays-Bas) Maverick Viñales Yamaha Red Bull Ring (Autriche) Jorge Martín Ducati MotorLand Aragón (Aragón) Pecco Bagnaia Ducati Misano (Saint-Marin) Pecco Bagnaia Ducati

* Nouvelle référence due aux travaux ayant rallongé le tour de piste.

Les pistes qui conservent leur record précédent maintenant que ce championnat a pris fin sont Jerez (il date donc de 2020), Le Mans (2018), le Sachsenring (2019), Silverstone (2019), Valence (2016) et Austin (2015).

Un changement de génération chez les pilotes

Sur les 14 pistes différentes arpentées en 2021, les records du tour actuels sont répartis entre sept pilotes différents et l'on remarque qu'un véritable changement de génération s'opère. Marc Márquez, 28 ans, résiste encore avec trois records à lui seul, mais Jorge Lorenzo, seul pilote encore représenté alors qu'il n'est plus en activité, n'en a plus qu'un.

Âgé de 31 ans, Johann Zarco en détient un, celui du Mans qu'il a établi en 2018. Maverick Viñales, de cinq ans son cadet, en a deux à son palmarès, celui de Jerez enregistré l'an dernier et celui d'Assen qui date de cette année.

Les pilotes les plus jeunes gagnent du terrain grâce à Fabio Quartararo (22 ans), Jorge Martín (23 ans) et Pecco Bagnaia (24 ans), qui détiennent à eux trois les références sur la moitié de ces 14 pistes.

Pilote Records du tour Pecco Bagnaia Losail, Portimão, Aragón, Misano Marc Márquez Sachsenring, Silverstone, Austin Fabio Quartararo Mugello, Barcelone Maverick Viñales Jerez, Assen Johann Zarco Le Mans Jorge Martín Red Bull Ring Jorge Lorenzo Valence

Encore quatre records pré-Michelin

Avant les chamboulements nés du COVID-19, le record du tour a été battu en 2019 sur neuf des 19 circuits figurant au calendrier. Parmi les dix autres, cinq affichaient encore des références datant d'avant le retour de Michelin en tant que manufacturier unique, en 2017. Depuis la mise en place de ce nouveau programme, qui a coïncidé avec l'évolution continue de machines dotées de toujours plus de développements, les records de plusieurs circuits sont tombés pratiquement chaque année. Sur certains, pourtant, les chronos établis avant le changement pneumatique perdurent encore aujourd'hui.

Circuits conservant un record de l'ère Bridgestone :

Circuit (Grand Prix) Année Pilote Moto Termas de Río Hondo (Argentine) 2014 Marc Márquez Honda Austin (États-Unis) 2015 Marc Márquez Honda Motegi (Japon) 2015 Jorge Lorenzo Yamaha Phillip Island (Australie) 2013 Jorge Lorenzo Yamaha

On notera que, parmi ces quatre circuits, trois n'ont plus été visités depuis 2019, leur Grand Prix ayant été déprogrammé deux ans de suite à cause du COVID-19. Ils n'ont donc pas encore été arpentés par les MotoGP dotées des évolutions les plus récentes, notamment aérodynamiques, et du pneu arrière Michelin dont la carcasse a été changée l'an dernier.

