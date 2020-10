Qualifs - La pole n'échappe pas à Quartararo !

Invaincues depuis le début du week-end sur le MotorLand Aragón, les Yamaha ont dominé les qualifications du Grand Prix comme les séances précédentes. Le triplé affiché lors des deux séances de vendredi a pris du plomb dans l'aile aujourd'hui, mais c'est bien toujours une M1 qui mène la danse. Après Franco Morbidelli (meilleur temps des EL3 et des EL4), c'est Fabio Quartararo qui a succédé à Maverick Viñales au sommet du classement ce samedi en décrochant la pole position.

Après le casse-tête de matinées particulièrement fraîches, c'est dans des conditions désormais idéales que se sont déroulées ces qualifications, le circuit étant épargné par le fort vent qui hier contribuait à faire baisser les températures et le thermomètre affichant désormais 19°C dans l'air et 27°C en piste à l'entame de la séance. Les chronos ont donc pu s'abaisser fortement et le poleman flirter avec la fenêtre des 1'46.

Opération sauvetage pour Ducati

Une fois n'est pas coutume, toutes les Ducati ont dû disputer la Q1, après avoir manqué le top 10 du classement combiné des trois premières séances du week-end, zone décisive pour accéder directement à la phase finale des qualifications. Les deux autres tickets en jeu constituaient dès lors l'enjeu principal de ce premier quart d'heure, opposant les six pilotes Ducati entre eux ainsi qu'avec trois KTM, une Honda et une Aprilia.

Et c'est une Ducati qui a frappé la première, Jack Miller se plaçant au sommet du classement dans le premier run avec un temps de 1'48"084, suivi près de quatre dixièmes plus loin par Brad Binder. À seulement sept millièmes du pilote KTM, Pecco Bagnaia était quant à lui troisième, devant les pilotes officiels de Borgo Panigale et Johann Zarco.

Sixième à cet instant, Dovizioso a opéré son changement de pneu un tour plus tôt que ses rivaux et tout tenté à son retour en piste. Son attaque lui a d'abord permis de s'intercaler entre Miller et Binder, touchant alors du doigt l'accession à la Q2. Si le Sud-Africain est ensuite passé en tête avec un chrono de 1'47"853, Dovizioso a rapidement répliqué en signant ce qui était alors le meilleur temps du week-end en 1'47"752.

Le #04 emmenait toutefois dans sa roue Danilo Petrucci, qui s'est ainsi emparé de la première place avec un temps de 1'47"605. Fragilisé par cette amélioration de son coéquipier, Dovizioso a vu le coup de grâce venir d'un autre pilote du groupe, car l'ultime réplique de Miller en 1'47"737 l'a délogé du deuxième rang. Sans pouvoir améliorer son temps dans son dernier tour, le #04 a donc manqué le coche pour 15 millièmes et exprimé à son retour au stand une colère rare qui témoigne on ne peut mieux de sa frustration.

Brad Binder, quant à lui, a vu ses espoirs s'envoler dans un freinage manqué au virage 12 dans sa dernière attaque et a ainsi hérité de la 14e place sur la grille de départ, devant Iker Lecuona. Johann Zarco s'est pour sa part qualifié 16e et partagera la sixième ligne avec Pecco Bagnaia et Miguel Oliveira. Smith, Rabat et Bradl prendront les dernières places sur la grille.

Quartararo serre les dents

Parmi les 12 pilotes rivalisant pour la pole position dans la phase finale des qualifications, la hiérarchie observée depuis le début du week-end a repris ses droits puisque les Yamaha se sont rapidement positionnées au sommet. Jack Miller s'est toutefois mêlé au trio de tête dans son premier run, intercalé entre Franco Morbidelli, deuxième, et Maverick Viñales, quatrième, avec un temps qui allait lui garantir de figurer dans le top 5 à l'issue de la séance.

Après le premier run, la meilleure performance était quant à elle à mettre sur le compte de Fabio Quartararo, auteur d'un chrono de 1'47"296, de loin le plus rapide à ce stade du week-end. Touché à la hanche droite hier et à la hanche gauche ce matin dans deux lourdes chutes, le Français arrivait indéniablement à oublier la douleur pour défendre ses chances et il allait poursuivre sur cette lancée.

Aussi valeureux aient pu être les efforts fournis jusqu'alors, c'est dans les deux dernières minutes que s'est jouée une nouvelle fois la pole position. C'est là que Maverick Viñales s'est chargé de momentanément déloger le Français de la première place en allant chercher un chrono de 1'47"125. Dans le même temps, Cal Crutchlow se portait à neuf millièmes de Quartararo pour faire reculer Morbidelli et casser le triplé Yamaha. Malgré une nouvelle amélioration, le pilote italien n'a pu reprendre l'avantage sur l'Anglais, échouant à 12 millièmes de la première ligne en ayant manqué son dernier tour.

Viñales quant à lui a pu trouver trois millièmes d'amélioration pour son propre meilleur temps, mais cela n'allait pas suffire : c'est à Quartararo qu'est revenu le dernier mot, avec un ultime tour bouclé en 1'47"076 ! Dans la douleur, le Français a produit l'attaque parfaite et en est ainsi récompensé par une nouvelle pole position.

Plus distancé que les hommes du top 5, Joan Mir prendra place à l'extérieur de la deuxième ligne. Takaaki Nakagami s'élancera quant à lui septième, devant Danilo Petrucci et Aleix Espargaró. Le pilote Aprilia a toutefois été impliqué dans un accrochage avec son frère, Pol, une situation qui a provoqué une certaine confusion en fin de séance avec une KTM penaude, un aileron à moitié arraché. L'incident est sous investigation.

Si aucune pénalité n'est prononcée, la quatrième ligne de la grille de départ doit accueillir Álex Rins, devant Álex Márquez et Pol Espargaró.

