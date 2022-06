Stats - Le Sachsenring tourne la page de l'ère Marquez et Honda

>> Marc Márquez a un successeur sur sa piste fétiche. Invaincu au Sachsenring depuis son arrivée en MotoGP en 2013, le pilote espagnol a cédé le trophée à Fabio Quartararo, dominateur dimanche.

>> Il faut remonter à 2009 pour trouver trace d'une précédente victoire allemande ayant échappé à Honda (celle de Valentino Rossi pour Yamaha), puisqu'avant Márquez il y eut deux succès de Dani Pedrosa également pour le compte de la marque à l'aile dorée.

>> Si Honda a cédé les honneurs de la victoire, le renouvellement est même bien plus profond. La marque n'a en effet placé aucun pilote dans les points : cela n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de France 1982, course boycottée par certains concurrents contestant les conditions du circuit de Nogaro. Sur les 633 Grands Prix suivants, Honda avait ensuite systématiquement marqué des points dans la catégorie reine.

>> L'absence de Marc Márquez et la dégringolade du HRC se sont aussi fait sentir en qualifications. Pour la première fois depuis la transformation du Sachsenring en 1998, aucun pilote Honda n'était en effet qualifié parmi les neuf premiers.

>> La pole position avait déjà échappé au #93 pour la première fois l'an dernier. Après Johann Zarco il y a un an, c'est cette fois Pecco Bagnaia qui a raflé la mise en qualifications.

Quartararo et Ducati maintiennent le cap

>> Fabio Quartararo a porté son score de victoires à trois cette saison, soit autant qu'Enea Bastianini. Le Français a gagné 11 fois depuis son arrivée en MotoGP, et 12 au total dans toutes les catégories du Championnat du monde.

>> En ayant passé l'intégralité de la course en tête, Quartararo porte son total de tours bouclés en leader cette saison à 76, contre 57 pour Bagnaia. À eux deux, cela représente plus de la moitié des tours de cette première moitié de championnat.

>> Encore un doublé français ! C'est le troisième du binôme Quartararo-Zarco depuis l'an dernier, alors que, rappelons-le, cela ne s'était jamais produit dans la catégorie reine.

Deux Français sur le podium du Grand Prix d'Allemagne !

>> Outre la deuxième place de Zarco, Ducati a pu compter sur la troisième position de Jack Miller. Le constructeur italien n'avait encore jamais placé deux pilotes sur le podium au Sachsenring en MotoGP.

>> Il s'agit de la 16e course consécutive qui voit Ducati figurer sur le podium. Le record de la marque pourrait être égalé à Assen si au moins un des pilotes du groupe monte sur la boîte pour la 17e fois de suite.

>> Ce Grand Prix a également permis à Ducati d'être présent sur la première ligne de la grille de départ pour la 30e fois de suite.

>> Fabio Quartararo s'est lui aussi qualifié en première ligne : c'est la 40e fois pour lui en MotoGP, et ce sur un total de 59 Grands Prix seulement !

Cinq pilotes sous la barre des 1'20

>> Le record absolu de la piste a été amélioré de 0"430 avec un chrono de 1'19"765 signé par Bagnaia lors des EL3. Le pilote italien a encore roulé en 1'19 par la suite en qualifications, mais un peu plus lentement (1'19"931). Aleix Espargaró, Miller, Zarco et Martín sont eux aussi passés sous la barre des 1'20 pendant les essais libres.

>> La meilleure vitesse de pointe du Sachsenring est passée de 301,6 km/h à 304,2 km/h, améliorée par Jorge Martín.

>> Il a beau avoir été le grand absent de ce week-end, Marc Márquez conserve le record du meilleur tour en course ainsi que celui du temps de course le plus rapide.