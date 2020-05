GP des États-Unis 1989 : le manque de sécurité à l'extrême

On peine parfois à se souvenir de ce que pouvaient être les standards de sécurité il y a quelques années, et si l'on remonte le temps de plusieurs décennies, revoir certaines courses a de quoi nous donner des frissons. C'est le cas de ce Grand Prix des États-Unis, qui en 1989 se tenait à Laguna Seca, piste impressionnante s'il en est et arrivée au calendrier mondial l'année précédente. Malgré quelques travaux de resurfaçage, le circuit californien n'avait pas vraiment pris en compte les critiques exprimées après la première édition et beaucoup restait à faire pour améliorer ses infrastructures et son niveau de sécurité. En l'absence d'un bâtiment de stands, les équipes devaient même opérer sous des tentes, dans une atmosphère qui rappelait plus celle de courses locales que d'une manche du Championnat du monde.

D'un point de vue sportif, cela n'a sans doute pas été la course la plus mémorable de l'Histoire, mais elle est toutefois marquante d'une époque, et même quelque peu grotesque. Il faut dire que le ton avait été donné avant le week-end, puisque les motos n'étaient arrivées sur place que trois jours avant les essais, bloquées par une grève des contrôleurs aériens australiens après la manche de Phillip Island. Puis, au fil du week-end, les plaintes se sont amplifiées au sujet de la mauvaise organisation du paddock ou encore du manque de sécurité. Car il faut dire que si Laguna Seca est encore considéré comme un circuit plutôt dangereux aujourd'hui, les bottes de pailles qui bordaient les murs de béton à l'époque n'inspiraient guère confiance.

La course fut marquée par plusieurs graves accidents. Le plus impressionnant, sans nul doute, est survenu peu après l'arrivée, lorsque Kevin Magee s'est lancé dans un burn out et que Bubba Shobert, Champion AMA Superbike qui ne disputait ce jour-là que sa troisième course en 500cc, a percuté l'arrière de la YZ500 de l'Australien en félicitant Eddie Lawson. Shobert inconscient en bord de piste, Lawson tentant de l'aider, impuissant : l'image était glaçante. Shobert allait rester un mois dans le coma et il ne reprendrait jamais la course malgré sa guérison. Magee, quant à lui, dut manquer les courses suivantes pour se soigner.

Pendant les essais, c'est Wayne Gardner qui a percuté Mick Doohan, puis en course il a été victime d'une violente chute à la sortie du virage 5, dans lequel il s'est cassé la jambe. Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd'hui, l'ambulance l'a alors pris en charge sans que la course ne soit interrompue et sans qu'aucun drapeau jaune ne soit agité. Quant au personnel médical, il était tellement en manque d'équipement que, faute d'attelle, il a dû stabiliser la jambe de Gardner avec du… carton !

Ce Grand Prix est donc avant tout resté dans les annales pour les limites qui y ont été atteintes en termes de sécurité et d'organisation. S'il est difficile d'occulter ce contexte, cet épisode précieux des archives Duke permet néanmoins de voir les légendes des années 1980 en action, repoussant les limites au guidon de machines emblématiques. Et l'on retrouve ici Eddie Lawson, en quête d'un quatrième titre alors qu'il a quitté Yamaha pour Honda, Kevin Schwantz et sa Suzuki, vainqueur de l'un des deux Grands Prix précédents, ou encore Wayne Rainey, leader du championnat à ce moment-là. Revoir des courses d'antan est une expérience merveilleuse, mais regarder un Grand Prix comme celui-ci est aussi un rappel brutal, et souvent nécessaire, de la chance que nous avons de savoir que cette époque est révolue.

