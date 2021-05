Warm-up - Petrucci meilleur funambule sur piste mouillée

C'est dans le but d'offrir quelques degrés supplémentaires en piste aux pilotes que les organisateurs du Grand Prix de France ont flexibilisé les horaires du warm-up et ont fait débuter celui-ci à 10h00, soit 40 minutes plus tard que de coutume.

Pourtant, la météo au Mans est toujours bien loin d'être folichonne ! C'est en effet la pluie qui a accueilli l'arrivée des membres du paddock sur le Circuit Bugatti, dès le début de la matinée, et qui s'impose encore largement sur la surface de la piste alors que le chronomètre entame son compte à rebours.

Pour se lancer à l'attaque du chrono, il n'y a qu'une option : les pneus pluie ! Comme l'indiquait hier Jack Miller, soulagé de pouvoir partir depuis la première ligne de la grille, "les conditions peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, particulièrement si c'est mouillé, et avoir moins de spray [devant] peut permettre d'éviter un désastre dans le virage 2 où tout le monde se suit. Je pense que le fait d'avoir un petit peu d'air devant et ne pas se trouver empilés est bien !" Alors que se profile une course sur piste mouillée cet après-midi, toute expérience est bonne à prendre ce matin.

Une position de grille avantageuse ne sera évidemment pas ce dont pourra disposer la majorité du plateau. Ainsi, malgré les conditions difficiles, il est indispensable de prendre la piste et de comprendre les conditions d'adhérence et ainsi, risquer la chute. Après seulement cinq minutes de séance, c'est Zarco qui finit au sol, au Garage Vert (virage 8). Sur des œufs, Mir, le Champion du monde en titre, finit à son tour dans les graviers quelques instants plus tard, avant que Pol Espargaró ne se retrouve à nouveau désarçonné. Les Honda ont récemment donné l'habitude de finir au sol lors des mêmes séances, parfois même au même endroit : ce warm-up ne fait pas exception, Márquez goûtant au contact du sol dans le Virage 3 à trois minutes du terme de la séance après avoir perdu l'arrière.

Pour les débutants comme le duo Avintia composé de Marini et Bastianini, toute expérience est bonne à prendre, mais de l'aveu de leur directeur d'équipe Ruben Xaus, "juste en attendant, on peut prendre des points ici."

Au chrono, Maverick Viñales s'est placé en tête de la séance en full wet à la mi-séance, avant d'en être détrôné par Jack Miller (1'46"003), qui a ensuite fait tomber ton temps (145"144). Danilo Petrucci, que l'on avait quelque peu oublié en ce début de week-end, s'est rappelé au bon souvenir d'une piste qu'il apprécie en signant deux références consécutives dans les ultimes secondes de la séance (1'44"515).

La course, cet après-midi, s'annonce épique et piégeuse…

GP de France - Warm-up

