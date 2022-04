Warm-up - Quartararo prend la tête sur le sec

Les conditions sont enfin plus clémentes ce dimanche matin, à Portimão, ce qui a permis aux pilotes MotoGP de profiter au maximum des 20 minutes du warm-up pour préparer la course dont le départ sera donné à 14h.

Cette séance a été la première entièrement sèche du week-end, après des essais libres passablement perturbés par la pluie et des qualifications en conditions mixtes, très piégeuses. Il s'agissait donc du seul moment permettant de gommer la piste en Michelin afin d'améliorer les conditions de piste pour la course, mais aussi d'une opportunité précieuse pour régler les motos et valider le choix des pneus qui semble s'orienter vers une monte medium-medium.

Le premier tour lancé a d'emblée placé Fabio Quartararo au sommet avec une référence initiale en 1'43"010, mais les dixièmes, puis les secondes sont très vite tombées. Dans le tour suivant, Maverick Viñales affichait déjà un temps de 1'41"113 en tête du classement, et il a atteint dans la foulée la fenêtre des 1'40 en roulant en duo avec le Français. C'est bien Quartararo qui donnait le rythme et il s'est replacé en tête avec un chrono de 1'40"492. Il l'a ensuite amélioré pour atteindre 1'40"278 et définitivement se maintenir à l'abri.

Jack Miller a pu s'intercaler entre Quartararo et Viñales, toujours solidement installé en haut du classement, puis c'est Álex Márquez qui a pris l'avantage sur le pilote Aprilia. Sous le drapeau à damier, d'autres améliorations ont repoussé Viñales, celle de son coéquipier Aleix Espargaró et celle de Marc Márquez, tous deux dans un mouchoir de poche à trois dixièmes de Quartararo.

Qualifié en première ligne, Joan Mir a signé le septième temps de cette séance, tandis que le poleman Johann Zarco s'est classé dixième, devant Álex Rins.

Jorge Martín occupait lui-même la 11e position à trois minutes de la fin de la séance lorsqu'il est tombé. Si le pilote Pramac s'est arrêté là, en revanche Marco Bezzecchi, tombé dans le virage 13 en début de séance (sa troisième chute du week-end) a rapidement pu reprendre la piste sur sa seconde moto.

Parmi les nombreux pilotes à être tombés au cours du week-end, il en est un qui manque à l'appel : Raúl Fernández a en effet été déclaré inapte pour cette journée, touché à la main. Pecco Bagnaia et Enea Bastianini ont quant à eux pu reprendre la piste, malgré des douleurs également consécutives à leur lourde chute de samedi. Avec une dizaine de tours à leur compteur, ils ont signé le 12e et le 13e temps.

