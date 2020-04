Le WEC dévoile un nouveau calendrier pour la fin de saison

La Super Saison 2019-2020 du Championnat du monde d'Endurance a déjà en grande partie été courue. Mais les dates suivant les 6 Heures du COTA, disputées en février, ont été impactées par la crise liée au nouveau coronavirus.

Ce vendredi, la façon dont la fin de cette campagne allait se mettre en place a été révélée, quelques semaines après l'annonce du déplacement des 24 Heures du Mans de juin à septembre. Bien sûr, ce nouveau calendrier est sujet à caution en raison de l'impossibilité de prévoir l'évolution de la crise, dont beaucoup s'attendent à ce qu'elle dure au moins jusqu'au début de l'été :

Date Épreuve 15 août 6 Heures de Spa 19-20 septembre 24 Heures du Mans 21 novembre 8 Heures de Bahreïn

Au total, ce sont bien huit épreuves qui ont été maintenues, afin selon le communiqué de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) de "garantir une équité sportive". Le Mans, dont le départ aura lieu à 14h30 (contre 15h d'habitude) perd, pour la bonne cause, sa place de "Super Finale". Il est également précisé que la conséquence directe de ce programme remanié était que la neuvième saison du WEC ne commencerait pas "avant le mois de mars 2021".

"À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle", explique Pierre Fillon, le président de l'ACO. "Dans le contexte délicat que nous traversons tous actuellement, la reprogrammation du calendrier de la saison 8 du Championnat du monde d'Endurance a nécessité certains aménagements en concertation toujours, avec nos différents partenaires, concurrents, circuits hôtes. Or, pour assurer la qualité et l'équité de ce championnat, il faut déroger à la Super Finale des 24 Heures du Mans en 2020."

"Cette année, les 24 Heures du Mans, programmées les 19 et 20 septembre, ne clôtureront pas le Championnat du monde d'Endurance 2019-2020. Cette modification dans le déroulé d'une saison de FIA WEC a été actée en toute transparence et avec la compréhension de tous. Encore une fois, la priorité est d'assurer la bonne tenue de nos championnats en limitant dans la mesure du possible, les effets de cette crise."

Gérard Neveu, directeur général du WEC, ne cache pas non plus que l'organisation de la saison suivante sera compliquée par d'autres facteurs, notamment économiques : "Les circonstances de cette crise sanitaire mondiale ne nous ont pas laissé le choix, il est à ce jour impossible d’envisager organiser une course automobile internationale avant l’été prochain. Nous avons donc réaménagé le calendrier en conséquence en conservant le nombre d’épreuves initialement prévu."

"Il faut toutefois se préparer à de grands changements pour la saison prochaine car nous allons devoir intégrer de nombreux paramètres à commencer par les difficultés économiques à venir et qui seront inévitables. Pour l’heure, notre première préoccupation est la bonne santé de tous et nous souhaitons que chacun prenne bien soin de ses proches dans les semaines à venir."

