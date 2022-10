Peugeot a "réalisé un record de kilomètres" en essais à Monza

Entre les 6 Heures de Fuji, disputées le mois dernier, et la manche finale de la saison le mois prochain à Bahreïn, Peugeot a maintenu ses efforts pour parfaire le développement de la 9X8. Le constructeur français s'est ainsi rendu à Monza pour une séance d'essais particulièrement intense, puisqu'une distance importante – mais non précisée – y a été couverte. Le cadre était idéal pour récolter de nouvelles données mais aussi pour les comparer directement à celles de l'entrée en compétition du Lion, sur ce même circuit au début du mois de juillet.

Ces essais se sont concentrés sur la résolution des problèmes de fiabilité rencontrés à Fuji mais aussi sur des tests de différents réglages et de pneus. "Nous avons réalisé un record de kilomètres à cette occasion, pour une séance de set-up", avance Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport.

Après deux manches de WEC en 2022, l'équipe tricolore se confronte à plusieurs problèmes qui n'ont toutefois pas lieu de faire paniquer l'équipe. Ils sont inhérents à la découverte du championnat et de ses spécificités, ainsi qu'aux défauts de jeunesse d'une toute nouvelle Hypercar.

"Fiabilité et performance sont liées", rappelle Olivier Jansonnie. "À ce stade, nous n'avons pas encore pu démontrer pleinement le potentiel de notre LMH face à une concurrence aguerrie au format de la compétition. Nous suivons notre plan de marche. À Monza puis à Fuji, nous avons rencontré des problèmes, différents, que nous avons identifiés et résolus à chaque fois. Soyons clairs : nous ne sommes pas face à des problèmes remettant en cause la conception de la voiture. Il s'agit du processus classique du développement d'une voiture de course. C'est la raison de notre engagement partiel en WEC en 2022 : découvrir pour être prêts dès l'ouverture du Championnat 2023, à Sebring, en mars."

Nico Müller confirmé pour Bahreïn

Nico Müller sera au départ des 8 Heures de Bahreïn.

Le prochain rendez-vous pour Peugeot est à Bahreïn, le 12 novembre, avec une épreuve de huit heures qui nécessitera d'être davantage au point au niveau de la fiabilité. Malgré ce "nouveau challenge", le Lion affiche des espoirs de podium pour cette épreuve qui marquera également l'arrivée de Nico Müller à la place de James Rossiter, qui a arrêté la compétition pour diriger l'équipe Maserati en Formule E. Le pilote suisse fera équipe avec Loïc Duval et Gustavo Menezes.

"Lors de sa journée d'apprentissage de la voiture, à Monza, Nico a été bluffant", se réjouit Olivier Jansonnie. "Calme, concentré, il a livré des informations précieuses sur la Peugeot 9X8, confortant le profil de notre machine établi par nos pilotes référents. Il s'est facilement intégré à l'équipe. Tous les feux sont au vert pour sa première participation avec l'équipe à Bahreïn. À ce titre, je tiens au nom de l’équipe à saluer le travail réalisé par James depuis plus d’un an maintenant et qui poursuit encore quelques semaines durant son rôle de réserviste et développeur sur simulateur avant de relever un nouveau défi pour lequel il a toutes les compétences."