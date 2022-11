La relève de l'Endurance découvre l'Hypercar au Rookie Test

Au lendemain de la finale de la saison à Bahreïn, le traditionnel Rookie Test s'est tenu ce dimanche sur le circuit de Sakhir. Le principe était, à travers quatre heures de roulage, d'offrir du temps de piste à des pilotes peu expérimentés en Endurance, en présence de titulaires pour établir la base des réglages. C'est d'ailleurs José María López, vainqueur hier avec la Toyota #7, qui a signé le chrono le plus rapide du jour en 1'48"812. Nico Müller a placé la Peugeot #94 au deuxième rang en 1'49"600, tout en profitant de ce test pour parfaire son intégration dans l'équipe française. Matthieu Vaxiviere a terminé au troisième rang en 1'49"769 avec l'Alpine A480, qui a fait sa toute dernière apparition.

Sur la Peugeot #93, Mikkel Jensen a tourné en 1'49"827, trois dixièmes plus rapide que Maximilian Günther (1'50"107), lui aussi convié à tester la lionne ce dimanche. Également en piste pour Peugeot, le double champion de WTCR Yann Ehrlacher a bouclé son tour le plus rapide en 1'50"222, et le tout jeune Malthe Jakobsen, 19 ans, était en 1'50"532. Initialement, Stoffel Vandoorne devait rouler avec Peugeot ce dimanche mais le Belge a renoncé plus tôt dans la semaine en raison d'une crise d'appendicite.

Au terme de sa première saison en WEC dans la catégorie LMP2 avec Richard Mille Racing, Lilou Wadoux a eu l'opportunité de tester la Toyota GR010 Hybrid dans la matinée. Elle a parcouru un total de 33 tours, le plus rapide en 1'50"953.

Piquet prépare 2023 avec United

Nelson Piquet prépare sa saison en ELMS avec United Autosports.

En LMP2, Nelson Piquet Jr a été le pilote le plus en verve en bouclant un tour en 1'51"922 au volant de l'Oreca 07 de United Autosports. Le Brésilien roulera pour l'équipe anglo-américaine l'an prochain en ELMS et a devancé sur le proto d'AF Corse Antonio Fuoco (1'52"316), habituel pilote Ferrari en GT et candidat à un volant dans le programme Hypercar du cheval cabré en 2023.

Paul-Loup Chatin a pris le troisième chrono du LMP2 avec son équipe Richard Mille Racing, devant Juan Manuel Correa, qui testait le prototype Oreca de Prema Racing. Olli Caldwell et Marcus Armstrong ont eu l'opportunité de découvrir le LMP2 avec Richard Mille Racing, structure toujours gérée par Signatech.



Du côté du GTE, Lorenzo Colombo a pris le volant de la Ferrari 488 Evo titrée la veille et a roulé en 1'58"621. Ben Keating était dans le baquet de la Corvette C8.R. À noter que Porsche a fait l'impasse sur ce Rookie Test et concentre désormais tous ses efforts sur son programme LMDh avec la 963.

Les chronos détaillés du Rookie Test sont disponibles en cliquant ici